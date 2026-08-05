Un uomo è stato colpito da un ictus mentre si trovava a bordo di una nave da crociera, a circa 145 miglia nautiche dalla costa della Sardegna meridionale. L'emergenza medica urgente si è verificata il 5 agosto 2026, richiedendo un intervento immediato della Guardia Costiera per il soccorso. La quarta Sezione Volo Elicotteri della Guardia Costiera di Decimomannu ha raggiunto la nave, effettuando il recupero del paziente con l'ausilio di verricello e barella, per poi trasportarlo d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Il tempestivo intervento medico e il coordinamento ospedaliero

All'arrivo al Pronto soccorso del Brotzu, l'uomo è stato prontamente preso in carico dalla Stroke Unit, coordinata da Jessica Moller. La tempestività dei soccorsi e il lavoro integrato tra Stroke Unit, Neuroradiologia e Chirurgia Vascolare sono stati determinanti per la rapidità dell'intervento. Jessica Moller ha sottolineato l'importanza cruciale della rapidità di intervento: “L'ictus è una patologia tempo-dipendente nella quale la rapidità di intervento è determinante per limitare il danno cerebrale e migliorare la prognosi del paziente”.

Gli esami clinici approfonditi hanno successivamente individuato la causa dell'evento: una grave stenosi carotidea.

Superata la fase acuta, il paziente è stato trasferito in Chirurgia Vascolare, struttura diretta da Antonio Maxia, dove è stato sottoposto a un delicato intervento di endoarterectomia carotidea. Antonio Maxia ha evidenziato come questo intervento sia fondamentale: “L'intervento sulla carotide rappresenta il completamento del percorso terapeutico nei pazienti nei quali l'ictus è causato da una stenosi carotidea significativa”.

Dimissioni rapide e l'efficacia della rete stroke regionale

Grazie all'efficacia del percorso terapeutico, il paziente è stato dimesso in buone condizioni generali dopo soli quattro giorni di ricovero. L'operazione di recupero, coordinata dalla Guardia Costiera, e il successivo trattamento multidisciplinare all'ospedale Brotzu hanno confermato il valore strategico della rete stroke regionale e l'eccellente coordinamento tra i diversi servizi ospedalieri.

Il trattamento tempestivo e appropriato, garantito fin dai primi minuti grazie alla perfetta integrazione tra il sistema dell'emergenza territoriale, la Guardia Costiera e le professionalità sanitarie, ha permesso di ridurre significativamente il rischio di recidive ischemiche e di assicurare una prognosi favorevole al paziente.