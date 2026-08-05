Brutta disavventura per Igli Tare, noto ex calciatore e in precedenza direttore sportivo del Milan, che è stato vittima di un furto mentre viaggiava a bordo di un treno. L'episodio si è verificato il 5 agosto 2026, quando la sua borsa è stata sottratta dalla cappelliera del vagone. La notizia è stata divulgata dalla polizia tramite un post pubblicato sui propri canali Instagram, evidenziando come un momento di distrazione possa portare a spiacevoli sorprese.

La polizia ha infatti sottolineato come «sul treno, purtroppo, a volte basta un attimo di distrazione per avere brutte sorprese», proprio come accaduto all'ex dirigente.

Appena sceso dal convoglio presso lo scalo di Roma Termini, Igli Tare ha dimostrato grande prontezza d'animo, rivolgendosi immediatamente agli agenti della Polizia Ferroviaria del compartimento Lazio. Grazie all'efficace sistema di videosorveglianza presente nella stazione, i poliziotti sono riusciti a individuare l'autore del furto in tempi rapidissimi, avviando le procedure per il suo rintraccio.

L'intervento e il recupero della borsa

L'operato celere delle forze dell'ordine ha permesso di rintracciare e arrestare il responsabile del furto nel giro di pochi minuti dall'allarme. La borsa, contenente gli effetti personali di Igli Tare, è stata prontamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, concludendo positivamente la vicenda.

La Polizia ha commentato l'accaduto affermando che «quella che sembrava essere iniziata come una brutta giornata si è risolta nel migliore dei modi grazie al nostro esserci sempre», evidenziando l'importanza della loro presenza costante. A corredo del messaggio, è stata pubblicata una fotografia che immortala Tare sorridente tra due agenti, con la borsa ritrovata in primo piano, simbolo del lieto fine della disavventura.

La Polizia Ferroviaria: un presidio costante

La Polizia Ferroviaria, comunemente nota come Polfer, rappresenta una specialità fondamentale della Polizia di Stato italiana, con il compito primario di garantire la sicurezza all'interno delle stazioni e a bordo dei treni. Il compartimento Lazio, specificamente responsabile per l'ampia area di Roma Termini, si dedica quotidianamente ad attività di prevenzione e repressione dei reati che si verificano nell'ambiente ferroviario.

A tal fine, si avvale di sofisticati sistemi di videosorveglianza per monitorare costantemente le aree considerate più sensibili e a rischio.

La presenza capillare e l'efficienza della Polfer nelle principali stazioni del territorio italiano si rivelano essenziali per assicurare interventi rapidi e mirati in situazioni di emergenza, come furti, aggressioni o altri episodi di microcriminalità. Il caso che ha coinvolto Igli Tare è un chiaro esempio di come l'azione tempestiva e coordinata di questa forza di polizia sia determinante per la risoluzione positiva di tali eventi, offrendo un concreto senso di sicurezza ai viaggiatori.