La vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli, in provincia di Chieti, ha generato notevole interesse pubblico, attirando numerosi visitatori. Dal 18 agosto 2026, molte persone si sono recate presso l’abitazione di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, protagonisti, per foto, selfie e copie del libro. L'affluenza ha generato forte pressione mediatica e personale.

I due genitori hanno pubblicato una lettera aperta tramite gruppi Facebook, esprimendo gratitudine per il sostegno ma chiedendo rispetto per la loro privacy. Nel messaggio si legge: “Carissima Italia, siamo profondamente commossi e onorati dall’ondata di sostegno e dal continuo desiderio reciproco di riunire i nostri meravigliosi figli.

Siamo anche estremamente grati per il supporto al mio libro e al messaggio che trasmette. Vi preghiamo di comprendere che io e Nathan stiamo vivendo un trauma e uno stress incredibili da quasi due anni e vi chiediamo, gentilmente, di concederci la privacy e lo spazio di cui abbiamo bisogno per ritrovare la forza per i nostri figli”.

Intervento e tutela della privacy

La curiosità ha spinto la famiglia a richiedere l’intervento delle autorità. Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha confermato che i coniugi hanno sollecitato la polizia municipale per droni che riprendevano la proprietà. Alcuni visitatori sono entrati nella proprietà privata per video, altri per foto o copie del libro. L’amministratore del gruppo “Famiglia nel bosco, io ti difendo” ha espresso indignazione, chiedendo di lasciarli in pace.

Catherine Birmingham ha precisato che la loro casa è un rifugio sicuro e fonte di guarigione. Ha aggiunto: “Sarò presente e potrò dare il mio contributo durante le presentazioni del libro. Non abbiamo copie da vendere. Grazie per la vostra comprensione e il vostro sostegno”.

Il Garante per la protezione dei dati personali

La vicenda ha richiamato l’attenzione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che segue gli sviluppi. L’Autorità ha posto accento sulla tutela dei dati personali dei minori, cruciale in situazioni di elevata esposizione mediatica. Il Garante ha richiamato gli organi di informazione al rispetto dei principi di essenzialità dell’informazione e di tutela della dignità delle persone, raccomandando massima cautela nella diffusione di elementi che possano consentire, anche indirettamente, l’identificazione dei minori.

L’Autorità ha ribadito l’importanza di garantire la riservatezza dei soggetti vulnerabili e di prevenire un’eccessiva esposizione mediatica, che può generare stress e disagio. L’attenzione istituzionale si concentra sulla salvaguardia della privacy e dei diritti dei minori in contesti di forte interesse pubblico, affinché non li comprometta.