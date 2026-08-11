Papa Leone è “profondamente addolorato” per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone della Colombia, provocando vittime, numerosi feriti e ingenti danni materiali, anche a diverse chiese.

La vicinanza alle vittime

È quanto si legge in un messaggio a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Nel testo, il Pontefice esprime le sue “più sentite condoglianze” alle famiglie che stanno affrontando la perdita dei propri cari.

Leone “in quest'ora di profondo dolore, piangono la perdita dei loro cari”. Il Papa assicura inoltre la propria vicinanza spirituale e manifesta gratitudine a quanti sono impegnati nelle operazioni di ricerca, soccorso e assistenza alle vittime.

Il Pontefice esprime infatti la sua gratitudine “a tutti coloro che, con generosa dedizione, si adoperano nelle operazioni di ricerca, soccorso e assistenza alle vittime”.