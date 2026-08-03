Il primo semestre del 2026 ha evidenziato un incremento significativo delle denunce di infortunio sul lavoro in Italia. L'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (Inail) ha registrato un aumento del 4,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, un dato che emerge dal costante monitoraggio delle segnalazioni pervenute all'ente nei primi sei mesi dell'anno. Questa crescita solleva interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, pur in presenza di un segnale positivo sui decessi.

Nel dettaglio, il numero complessivo delle denunce di infortunio ha raggiunto quota 213.985.

Parallelamente, si registra una confortante diminuzione dei decessi sul lavoro, che hanno fatto segnare un calo del 4,2%, attestandosi a 342 casi. Questa riduzione è stata osservata sia per gli incidenti mortali avvenuti in occasione di lavoro, sia per quelli verificatisi in itinere.

Analisi territoriale e settoriale degli infortuni

L'analisi dei dati rivela che l'aumento delle denunce di infortunio interessa tutte le aree geografiche del Paese. Gli incrementi più marcati si registrano nelle regioni del Nord-Ovest e del Centro Italia. Per quanto riguarda i settori produttivi, l'industria e i servizi restano i comparti più colpiti. Il settore agricolo, invece, ha mostrato una lieve flessione nel numero delle denunce, con una dinamica differente.

La riduzione dei decessi sul lavoro è un fenomeno trasversale, riscontrabile sia tra i lavoratori italiani che tra quelli stranieri. In particolare, il calo delle cosiddette "morti bianche" risulta più evidente tra gli uomini, mentre tra le donne la variazione è stata meno significativa.

L'impegno di Inail per la tutela e la prevenzione

L'Inail, in quanto ente pubblico, svolge un ruolo cruciale nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La sua missione si estende alla prevenzione, all'assistenza e alla riabilitazione dei lavoratori colpiti da infortuni o patologie correlate all'attività lavorativa. L'istituto è inoltre impegnato nella promozione di campagne informative e in progetti di ricerca per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inail, nel suo comunicato che accompagna la diffusione dei dati del primo semestre 2026, ha sottolineato l'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla prevenzione degli infortuni. L'istituto ha ribadito l'impegno a collaborare con le parti sociali per rafforzare le misure di tutela e sicurezza. È stato evidenziato che, sebbene la diminuzione dei decessi sia un segnale positivo, l'aumento degli infortuni impone di non abbassare la guardia e di proseguire nell'azione di prevenzione e controllo.