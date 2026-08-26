Il comune di Ginosa, in provincia di Taranto, è stato interessato il 26 agosto 2026 da una serie di incendi sviluppatisi quasi contemporaneamente in diverse aree, lambendo abitazioni e creando una grave emergenza. I tre focolai, segnalati dai cittadini, hanno colpito le zone vicine allo stadio comunale Teresa Miani, Poggio Cignano e via Costa della Crognola. Il forte vento ha reso le operazioni di contenimento estremamente difficili, alimentando una densa colonna di fumo visibile a grande distanza.

Interventi di soccorso e misure di sicurezza

Di fronte all'avanzare delle fiamme, è scattato un articolato intervento di soccorso.

Diverse famiglie sono state evacuate dalle proprie case per precauzione, su disposizione del sindaco Vito Parisi. L'allarme è stato lanciato dai residenti, che hanno notato tre distinte colonne di fumo. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Castellaneta e del comando provinciale di Taranto, affiancate da carabinieri e volontari della Protezione civile.

Per rafforzare il dispositivo di spegnimento, è stato richiesto l'intervento di mezzi aerei: un Canadair e un elicottero hanno effettuato numerosi lanci d'acqua. Una vasca d'emergenza allestita all'interno del campo dello stadio Miani è stata utilizzata per il rifornimento dei velivoli.

L'ipotesi dolosa e le aree evacuate

Le cause dei roghi sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un'origine dolosa. Il sindaco Parisi ha disposto l'evacuazione dei residenti nelle aree più a rischio, come la zona Palombaro e il quartiere Poggio, per garantirne l'incolumità. La complessità è stata accentuata dalla contemporaneità dei focolai e dalle condizioni meteorologiche avverse, che hanno reso critico ogni tentativo di domare le fiamme.

La sinergia tra i vari enti e il tempestivo intervento delle squadre di emergenza sono stati fondamentali per gestire l'emergenza, mettendo in sicurezza le abitazioni minacciate e limitando i danni causati da questo grave episodio che ha coinvolto il territorio di Ginosa.