Una nuova emergenza incendi sta interessando il territorio dell'Aquilano, con un fronte particolarmente attivo nel comune montano di Rocca di Cambio. Questa località, nota come il paese più alto dell’Appennino, è al centro di un'intensa operazione di contenimento delle fiamme che vede impegnati numerosi mezzi e personale specializzato. Due elicotteri della Protezione Civile abruzzese sono in azione dall'alto, mentre a terra un'ampia mobilitazione include squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da una colonna mobile proveniente dal Lazio, numerosi volontari e sei mezzi della Protezione Civile.

La situazione è complessa a Rocca di Cambio, dove si registrano ben due fonti attive di incendio. Le alte temperature e il vento forte stanno facilitando diverse ripartenze dei focolai, rendendo l'intervento ancora più arduo. L'impegno coordinato delle forze in campo, sia aeree che terrestri, è cruciale per tentare di contenere e spegnere definitivamente le fiamme che minacciano l'area montana.

Il fronte tra Lucoli e L'Aquila: bonifica in corso

Parallelamente all'emergenza di Rocca di Cambio, un altro importante fronte resta attivo, sebbene sotto controllo, tra il comune di Lucoli e le frazioni dell'Aquila di Roio e Bagno. Questo rogo ha già causato danni ingenti, incenerendo oltre 1.600 ettari di pascoli, prati alpini e boschi, un'area vasta e di grande valore ecologico.

Sebbene le fiamme siano state in gran parte domate, persiste un elevato rischio di riattivazione dei focolai, una minaccia concreta già manifestatasi dal 22 luglio, data di inizio dell'emergenza nel territorio di Lucoli.

L'opera di bonifica definitiva è attualmente in corso e viene considerata decisiva per prevenire nuove ripartenze. Squadre di terra stanno lavorando incessantemente, affiancate dall'intervento di un Canadair che opera dal cielo per spegnere gli ultimi focolai e mettere in sicurezza l'area. Le condizioni climatiche, caratterizzate da caldo e vento, continuano a rappresentare un significativo fattore di rischio per la riaccensione degli incendi, sottolineando l'importanza critica delle operazioni di bonifica.

Altri incendi: Gissi e Collarmele sotto osservazione

La situazione di allerta si estende anche ad altre zone della regione. Un ulteriore incendio è stato segnalato a Gissi, in provincia di Chieti, dove l'intervento tempestivo di Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile è stato fondamentale per la gestione del rogo. Nella Marsica, in particolare a Collarmele, le squadre sono impegnate in una complessa operazione di bonifica. Qui, squadre elitrasportate stanno operando sui due lati della montagna per garantire la messa in sicurezza dell'area.

È importante notare che, prima dell'insorgere dell'incendio a Rocca di Cambio, un elicottero era già stato impiegato nelle operazioni di spegnimento proprio a Collarmele, evidenziando la vastità e la simultaneità degli interventi richiesti.

L'impegno coordinato e la sinergia tra Protezione Civile, Vigili del Fuoco e volontari rimangono essenziali per il contenimento efficace dei roghi e la salvaguardia del prezioso patrimonio naturale, incluse le aree boschive e i pascoli, del territorio abruzzese.