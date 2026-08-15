Una situazione di "estrema criticità" è stata dichiarata per gli incendi che stanno devastando il territorio montuoso della Carnia, in Friuli Venezia Giulia. Il bollettino diffuso dalla Protezione civile a Ferragosto ha evidenziato la gravità della situazione, con interventi aerei rallentati dal denso fumo e misure di sicurezza attive per la popolazione e le infrastrutture. L'assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha fornito un aggiornamento dettagliato dalla centrale di Palmanova, collegandosi con il ministro Matteo Piantedosi e il capo dipartimento nazionale Fabio Ciciliano per illustrare gli interventi in corso e le strategie adottate.

L'incendio più allarmante si concentra sul Monte Amariano. Durante la notte, l'azione instancabile dei Vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme, impedendo che raggiungessero stavoli ed edifici situati nella parte bassa del Cuel Feltron. Tuttavia, le operazioni aeree sono state significativamente rallentate da un denso fumo e dalla foschia persistente. In mattinata, solo pochi lanci sono stati effettuati dai Canadair, sebbene supportati da tre elicotteri del Servizio aereo regionale. Dalle ore 11:30, l'intervento dell'elicottero L‑11 dell’Esercito Italiano ha fornito un ulteriore e cruciale supporto alle squadre a terra.

Misure di sicurezza e cooperazione transfrontaliera

Per garantire la sicurezza dei cittadini e facilitare le operazioni di soccorso, è stata emessa un'ordinanza dall’Ente di Decentramento Regionale di Udine.

Questa disposizione prevede la sospensione della circolazione su alcune strade strategiche nei Comuni di Tolmezzo e Amaro, aree particolarmente colpite o a rischio. La gestione dell'emergenza si avvale anche di una preziosa cooperazione internazionale: già da ieri, infatti, uomini e mezzi della Protezione civile slovena sono operativi sul posto, affiancando le forze italiane in un esempio concreto di solidarietà e coordinamento.

Il modello italiano di Protezione civile e il ruolo delle istituzioni

Durante il collegamento con i vertici nazionali, Fabio Ciciliano ha colto l'occasione per richiamare l'attenzione sul robusto modello di Protezione civile sviluppato in Italia. Questo sistema, ha ricordato Ciciliano, ha le sue radici nell'esperienza maturata a seguito del devastante terremoto del Friuli del 1976.

Un modello fondato sul principio della ricostruzione "dov'erano, com'erano", che ha dato vita a un sistema integrato di gestione delle emergenze, caratterizzato da ruoli ben definiti per le strutture centrali e territoriali, garantendo un'efficace risposta in situazioni di crisi.

Il ministro Piantedosi ha espresso il suo profondo ringraziamento a "le donne e gli uomini che garantiscono il presidio della sicurezza anche nei giorni festivi", riconoscendo il loro impegno costante. Il ministro ha inoltre sottolineato come "il sistema nazionale di Protezione civile rappresenti un modello fondato sulla collaborazione tra tutte le istituzioni", evidenziando l'importanza della sinergia tra i vari attori coinvolti nella gestione delle emergenze.

L'assessore Riccardi ha ribadito che l'obiettivo primario di tutte le operazioni è la protezione delle infrastrutture strategiche e il mantenimento del fuoco lontano dalle aree abitate, per salvaguardare la vita e i beni dei residenti. A conclusione del collegamento, Riccardi ha incontrato personalmente gli operatori impegnati nell’emergenza, per esprimere il suo supporto e la sua gratitudine. Successivamente, ha visitato la Sala operativa regionale emergenza sanitaria (Sores), accompagnato dal direttore Giulio Trillò, per monitorare da vicino anche l'aspetto sanitario dell'intervento.