Un vasto incendio continua a tenere sotto costante monitoraggio il territorio di Lucoli, in provincia dell'Aquila, interessando da giorni l'area e raggiungendo nelle ultime ore il versante della frazione aquilana di Roio. La situazione ha richiesto un'immediata risposta da parte delle autorità locali, con il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che ha prontamente riunito la Giunta comunale e la Conferenza dei dirigenti. L'obiettivo dell'incontro è stato fare il punto sull'evolversi del quadro e coordinare con la massima attenzione tutte le attività necessarie per la gestione dell'emergenza e la bonifica delle aree colpite dalle fiamme.

Operazioni sul campo e dispiegamento di risorse

Le fiamme hanno interessato prevalentemente aree non boscate, ma l'attenzione rimane altissima. Le squadre impegnate sul campo stanno conducendo attività di bonifica e verifica approfondita, avvalendosi anche di droni equipaggiati con termocamere. Questi strumenti tecnologici sono cruciali per individuare tempestivamente eventuali riprese dei focolai, che al momento non risultano attivi. Tuttavia, la possibile intensificazione del vento nelle prossime ore rappresenta un fattore di rischio significativo, mantenendo elevato il livello di allerta.

Per contrastare l'avanzata del rogo e garantire la messa in sicurezza del territorio, è stato attivato un considerevole dispiegamento di forze.

Nelle operazioni sono impegnate due squadre dei Vigili del Fuoco, composte da dieci unità e supportate da quattro mezzi terrestri. A queste si aggiunge un'autobotte con due unità dedicata all'approvvigionamento idrico. Il supporto aereo è garantito da un elicottero della Regione Abruzzo, mentre una squadra della Protezione Civile, con cinque operatori e due mezzi, opera a terra. In mattinata, due Canadair sono intervenuti per un'azione di spegnimento iniziale, per poi essere destinati ad altri incendi attivi sul territorio abruzzese.

Coordinamento e salvaguardia della popolazione

Il sindaco Biondi ha sottolineato l'importanza del coordinamento tra le diverse entità coinvolte. "Stiamo seguendo con la massima attenzione l'evolversi del quadro – ha affermato – mantenendo un costante raccordo con il sindaco di Lucoli, Michelangelo Peretti, con i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile regionale e tutte le autorità impegnate nelle operazioni".

La priorità assoluta è la sicurezza della popolazione e delle abitazioni. A tal proposito, il primo cittadino ha rassicurato che "qualora il fronte dovesse avvicinarsi ulteriormente al territorio comunale, siamo pronti ad attivare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza". Allo stato attuale, non si registrano rischi di propagazione delle fiamme verso le aree abitate. Il sindaco ha espresso un sentito ringraziamento a Vigili del Fuoco, Protezione Civile e ai volontari, riconoscendo il loro impegno "senza sosta" in questa difficile situazione.

Il contesto degli incendi in Abruzzo

L'emergenza incendi non riguarda solo l'area di Lucoli. L'Abruzzo è infatti interessato da altri focolai attivi, che richiedono un'azione congiunta e tempestiva.

Tra questi, si segnalano gli incendi a Guilmi, in provincia di Chieti, e a Paganica, sempre nell'Aquilano. Nello specifico, per l'intervento a Lucoli, sono impegnati i Vigili del Fuoco e undici volontari della Protezione Civile, organizzati in tre squadre con tre mezzi. Le attività di spegnimento e bonifica proseguono incessantemente, con il supporto cruciale di mezzi aerei e terrestri. Il coordinamento tra le diverse forze impegnate sul territorio è fondamentale per affrontare efficacemente la complessa situazione e contenere la diffusione dei roghi che stanno affliggendo la regione.