Un incendio che ha interessato il Monte Goj, situato sopra Como, ha tenuto impegnati i soccorritori per tutta la notte tra il 14 e il 15 agosto 2026. Nonostante la situazione sia di fatto sotto controllo, si registrano ancora sporadiche ripartenze dei focolai, che richiedono un costante monitoraggio e l'intervento di un elicottero regionale per le operazioni di spegnimento e bonifica.

Durante le ore notturne, i Vigili del Fuoco hanno mantenuto un presidio ininterrotto delle abitazioni che sorgono ai piedi del Monte Goj. L'obiettivo primario è stato quello di garantire la massima sicurezza per i residenti e le loro proprietà, attraverso un attento monitoraggio dei settori più esposti al rischio di propagazione delle fiamme.

Questa presenza costante ha permesso di prevenire l'insorgere di nuove criticità, assicurando una risposta immediata a qualsiasi eventuale sviluppo.

Situazione attuale e interventi aerei

Al momento, le autorità non segnalano particolari criticità per le aree residenziali. Tuttavia, la vigilanza rimane alta a causa delle sporadiche ripartenze che si verificano in alcuni punti del perimetro interessato dall'incendio. Questi nuovi focolai sono tenuti sotto stretta osservazione dal personale presente sul posto, pronto a intervenire con rapidità.

A partire dalle ore 07:30 di questa mattina, un elicottero regionale è entrato in azione, svolgendo un ruolo cruciale nelle operazioni di spegnimento. Il velivolo effettua lanci d'acqua mirati sui focolai attivi e sulle ripartenze individuate, contribuendo in maniera significativa al contenimento delle fiamme.

Il dispositivo di soccorso è stato ulteriormente potenziato, con l'arrivo di risorse aggiuntive provenienti anche da province limitrofe, a testimonianza dell'impegno profuso per la gestione dell'emergenza.

Monitoraggio e bonifica del territorio

Le attività di monitoraggio, presidio e bonifica del territorio proseguono senza sosta, con una particolare attenzione rivolta alle zone più vicine alle abitazioni. L'obiettivo è duplice: da un lato, scongiurare che le ripartenze possano minacciare le case e la sicurezza dei residenti; dall'altro, procedere alla definitiva estinzione di ogni focolaio residuo, garantendo la completa messa in sicurezza dell'area.

Il personale dei Vigili del Fuoco continua a operare sul campo con dedizione, coordinando le operazioni di spegnimento e controllo per assicurare la massima copertura del territorio colpito.

L'attenzione è costantemente rivolta alle condizioni del terreno e all'evoluzione della situazione, con l'impegno a proseguire il monitoraggio fino a quando non sarà escluso ogni rischio di ripresa delle fiamme, per una completa e duratura risoluzione dell'emergenza sul Monte Goj.