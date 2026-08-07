Un incendio è divampato oggi a Gardaland, all'esterno del celebre parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme, sprigionatesi da una cabina di un gruppo elettrogeno, si sono sviluppate a pochi metri da alcune delle principali attrazioni, generando momenti di apprensione.

L'episodio ha causato una densa colonna di fumo, rendendo necessario l'immediato intervento delle squadre di addetti del parco e dei vigili del fuoco. Per garantire la sicurezza dei visitatori e del personale, le attrazioni più vicine, tra cui Shaman, Blue Tornado e Colorado Boat, sono state temporaneamente chiuse al pubblico.

Grazie alla tempestività degli interventi, le fiamme sono state rapidamente domate e l'area è stata messa in sicurezza, permettendo la successiva riapertura dei camminamenti interni.

Interventi e misure di sicurezza

Le cause che hanno innescato il rogo sono attualmente in fase di accertamento. Questo incidente segue di pochi giorni un altro episodio simile: il 28 luglio 2026, un incendio aveva interessato l'area tematica “Far West” di Gardaland, specificamente sotto l’attrazione Raptor. In quell’occasione, le fiamme si erano sviluppate durante lavori di manutenzione su una struttura in legno. Fortunatamente, l’area era già chiusa al pubblico, evitando così qualsiasi conseguenza per i visitatori o il personale presente.

Anche in occasione dell'incendio del 28 luglio, le squadre di emergenza interne del parco e i vigili del fuoco di Bardolino erano intervenuti con grande prontezza, utilizzando due autopompe e una squadra di cinque operatori. L'azione congiunta aveva permesso di circoscrivere e spegnere il rogo rapidamente, impedendo che le fiamme si propagassero ad altre strutture. Nonostante il fumo visibile da diverse zone del parco, Gardaland era rimasto pienamente operativo e aperto, senza alcuna ripercussione sulle attività destinate ai visitatori.

La gestione delle emergenze a Gardaland

Gardaland, riconosciuto come uno dei maggiori parchi divertimenti italiani, situato a Castelnuovo del Garda, dispone di un robusto sistema interno per la gestione delle emergenze.

Questo sistema prevede un coordinamento efficace tra il personale addetto del parco e le forze di soccorso esterne, come i vigili del fuoco. Entrambi gli episodi recenti hanno evidenziato l’efficacia delle procedure di sicurezza adottate, che hanno consentito di contenere i danni e di salvaguardare l'incolumità di ospiti e operatori.

Le indagini sulle precise cause degli incendi sono tuttora in corso. Nel frattempo, il parco continua a monitorare attentamente le proprie infrastrutture e a mantenere attive le rigorose misure di prevenzione e di intervento rapido, pronte a essere impiegate in ogni eventuale situazione di emergenza.