Un incendio è divampato nella serata del 4 agosto 2026 in un capannone in disuso in via Ettore Ponti, nella periferia sud di Milano, quartiere Barona. L'evento ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile da vari quartieri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il servizio di emergenza 118 e la Polizia Locale per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le prime informazioni indicano nessun coinvolgimento di persone, né feriti o intossicati tra presenti o residenti.

L'intervento e le misure precauzionali

L’incendio ha interessato una struttura inutilizzata nella zona sud di Milano.

I Vigili del fuoco hanno agito rapidamente per contenere le fiamme, impedendone la propagazione a edifici vicini. La Polizia Locale ha gestito viabilità e accesso all’area per garantire sicurezza e facilitare i soccorsi.

La colonna di fumo ha reso necessario il monitoraggio della qualità dell’aria circostante. Le autorità hanno invitato i residenti a prestare attenzione e seguire indicazioni ufficiali, senza rischi specifici per la popolazione al momento.

Gestione delle emergenze a Milano

I Vigili del fuoco di Milano sono costantemente impegnati nella gestione di emergenze, inclusi incendi in strutture industriali e capannoni. L’intervento rapido e coordinato delle squadre antincendio è essenziale per limitare i danni e garantire la sicurezza pubblica.

Per incendi di grandi dimensioni, come quello in via Ettore Ponti, possono essere mobilitati rinforzi da comandi limitrofi.

Le autorità locali, in collaborazione con i servizi di emergenza, monitorano la situazione e aggiornano. La presenza di capannoni e depositi nelle periferie di Milano richiede attenzione nella prevenzione e gestione incendi, a tutela di persone e ambiente.