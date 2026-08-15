Un incendio ha devastato la sala d'attesa del welcome terminal al porto di Favignana (Trapani), rendendolo inagibile. L'evento, avvenuto dopo la mezzanotte del 15 agosto 2026, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco locali. Il terminal, realizzato dalla Regione Siciliana, è cruciale per l'accoglienza passeggeri. Nonostante il grave danno, la compagnia Liberty Lines ha confermato che operazioni portuali e biglietteria proseguono regolarmente, assicurando la continuità.

Le fiamme si sono propagate nelle prime ore del 15 agosto, concentrandosi sulla sala d'attesa del welcome terminal.

L'intervento rapido dei vigili del fuoco ha domato l'incendio e messo in sicurezza l'area. La struttura, ora compromessa, era stata progettata per offrire comfort e servizi ai viaggiatori; la sua inagibilità causa disagio, senza interrompere i collegamenti essenziali.

Il Welcome Terminal: Caratteristiche e Funzioni

Inaugurato nel giugno 2021, il welcome terminal di Favignana è un'infrastruttura strategica per le isole minori siciliane. Di circa ottanta metri quadrati, realizzato dalla Regione Siciliana per migliorare l'esperienza passeggeri, offriva: sale d'attesa, servizi igienici, Wi-Fi, punti di ricarica e monitor informativi. Con servizi per disabili e neonati, era un presidio fondamentale.

Liberty Lines: Servizi e Continuità Operativa

La Liberty Lines, operatore chiave per i collegamenti marittimi con Favignana, ha assicurato la piena operatività. Malgrado l'incendio che ha reso inagibile la sala d'attesa, operazioni portuali e biglietteria continuano senza interruzioni. La società, con sede a Trapani, è un pilastro del trasporto marittimo veloce nel Mediterraneo. Attiva dal 1993, si è affermata tra le principali compagnie del settore, garantendo collegamenti vitali per le isole minori e contribuendo a mobilità e turismo. La sua capacità operativa anche in situazioni avverse ne evidenzia l'importanza.