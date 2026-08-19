Un incendio di sterpaglie ha interessato il pomeriggio del 19 agosto 2026 un’area a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Le fiamme si sono sviluppate non lontano dal radar dell’Aeronautica Militare, lungo la vallata che degrada verso l’autostrada A14, generando preoccupazione nella comunità locale e richiedendo un massiccio intervento delle squadre di emergenza.

L’azione congiunta e tempestiva dei Vigili del Fuoco e delle squadre di Protezione Civile, inclusi i volontari del nucleo di San Giovanni Teatino e quelli giunti in supporto da Pescara, è stata determinante per contenere e domare l’incendio.

Dopo diverse ore di intenso lavoro, le fiamme sono state messe sotto controllo, scongiurando pericoli maggiori per le infrastrutture e l’ambiente circostante. Attualmente, l’area colpita si trova in fase di bonifica, con i Vigili del Fuoco ancora presenti sul posto per monitorare la situazione e prevenire eventuali riprese. L’elicottero impiegato per le operazioni di spegnimento aereo è invece rientrato alla base.

Il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, si è recato personalmente nell’area interessata per seguire da vicino le operazioni. Ha espresso pubblicamente il suo sentito ringraziamento a tutti gli operatori intervenuti, elogiando la loro professionalità e dedizione nel fronteggiare l’emergenza e nel garantire la sicurezza del territorio.

Prevenzione e controlli: l'ordinanza comunale

In un contesto di crescente allerta per gli incendi, il sindaco Di Clemente ha colto l’occasione per richiamare l’attenzione della cittadinanza sull’importanza della prevenzione. Ha ricordato l’esistenza di un’ordinanza comunale che impone ai proprietari di terreni di mantenere pulite le proprie aree, provvedendo all’eliminazione di vegetazione secca, sterpaglie e qualsiasi materiale infiammabile. Queste misure non sono semplici raccomandazioni, ma obblighi necessari per la sicurezza di tutti i residenti e per la salvaguardia del patrimonio naturale.

A tal proposito, gli uffici comunali e la Polizia Locale stanno intensificando i controlli sul territorio, verificando il rispetto delle disposizioni dell’ordinanza.

Le verifiche proseguiranno con regolarità, sottolineando l’impegno dell’amministrazione locale nel promuovere una cultura della prevenzione e nel far rispettare le norme volte a mitigare il rischio di incendi, specialmente in periodi di siccità o condizioni climatiche avverse.

Il contesto degli incendi nel Chietino

L’episodio di San Giovanni Teatino si inserisce in un periodo di particolare attenzione per gli incendi nell’area abruzzese. Pochi giorni prima, il 17 agosto 2026, un altro significativo incendio si era verificato a Ortona, nei pressi del suggestivo Castello Aragonese. In quell’occasione, le fiamme erano state innescate, con ogni probabilità, da scintille provenienti dai fuochi d’artificio accesi per celebrare la festa di San Rocco.

L’intervento richiese l’impiego di ben cinque squadre dei Vigili del Fuoco, che operarono incessantemente fino alle due di notte per domare il rogo. Anche in quel caso, furono avviati accertamenti per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità, evidenziando la costante necessità di vigilanza e prudenza sul territorio.