Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 3 agosto 2026, intorno alle ore 16:00, in una pineta situata nelle immediate vicinanze della zona Castello a Canosa di Puglia, nel nord Barese. Le fiamme, di notevole intensità, si sono propagate con estrema rapidità, coinvolgendo in modo significativo la vegetazione arborea, in particolare i numerosi pini che caratterizzano l'area verde colpita dal rogo.

Le avverse condizioni climatiche hanno giocato un ruolo cruciale nella rapida diffusione del fuoco. Il caldo intenso e il vento sostenuto hanno infatti alimentato le fiamme, rendendo più complessa la gestione dell'emergenza.

Fortunatamente, al momento, non si segnalano feriti né casi di intossicazione. Sul posto sono prontamente intervenuti i volontari delle associazioni Misericordia e Anpana, che stanno fornendo il primo supporto in attesa dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.

Monitoraggio e potenziale evacuazione delle abitazioni

Una delle principali preoccupazioni delle squadre di soccorso riguarda la vicinanza del rogo a diverse abitazioni. La situazione è costantemente monitorata, con particolare attenzione alla direzione e all'intensità delle fiamme. Non è esclusa la possibilità che, in via del tutto precauzionale e qualora il quadro dovesse aggravarsi, possano essere disposte evacuazioni per le case limitrofe all'area interessata dall'incendio, per la sicurezza dei residenti.

Vulnerabilità del territorio e l'importanza del volontariato

Il contesto territoriale della zona Castello di Canosa di Puglia è particolarmente fragile in questo periodo. L'area è infatti caratterizzata da una significativa estensione di aree verdi e pinete che, in presenza di caldo elevato e vento, diventano particolarmente vulnerabili al rischio di incendi. In questo scenario, il contributo delle associazioni di volontariato, quali la Misericordia e l'Anpana, è essenziale. Queste organizzazioni sono spesso le prime a intervenire in caso di emergenze ambientali, fornendo un supporto cruciale e collaborando attivamente con le autorità competenti per la tutela del territorio e della popolazione.