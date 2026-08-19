Un vasto incendio di sterpaglie, divampato nel pomeriggio del 19 agosto 2026 a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, è stato finalmente domato dopo ore di intenso lavoro. L'area, situata non lontano dal radar dell’Aeronautica Militare e lungo la vallata che degrada verso l’autostrada A14, è ora in fase di bonifica. Le fiamme hanno richiesto un massiccio intervento congiunto di Vigili del Fuoco e squadre di Protezione Civile, inclusi i volontari locali e quelli giunti da Pescara. Anche un elicottero è stato impiegato per le operazioni di spegnimento, rientrato solo una volta che la situazione è stata messa in sicurezza.

Il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, ha espresso il suo ringraziamento per l'impegno profuso: “Grazie all’impegno dei Vigili del Fuoco, delle squadre di Protezione Civile, sia del nucleo volontari di San Giovanni Teatino sia quelle giunte da Pescara, l’incendio è sotto controllo, domato dopo varie ore di lavoro”. Il primo cittadino si è recato personalmente sul luogo dell'emergenza per monitorare lo stato dei luoghi e seguire da vicino le complesse operazioni.

Danni estesi e persone coinvolte

Il rogo ha devastato una superficie stimata tra i cinque e i sei ettari di terreni, prevalentemente coltivati a ulivi e viti. L'area interessata si trova specificamente nella zona sottostante il radar dell’Aeronautica militare, tra via Vallelunga, via Adamello e via Marmolada.

Durante l'emergenza, due persone, un padre di 73 anni e il figlio di 34, sono rimaste intossicate dal fumo. I due si trovavano all’interno di un loro terreno quando sono stati raggiunti dalle esalazioni. Prontamente soccorsi, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Fortunatamente, le loro condizioni non sono state ritenute gravi dai medici; il giovane, in particolare, ha ricevuto ossigeno durante le prime cure.

L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno, innescando una rapida mobilitazione. L’intervento tempestivo e coordinato dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Chieti, supportati dall’elicottero, è stato cruciale. Grazie alla loro azione, è stato possibile scongiurare che le fiamme potessero propagarsi a un’abitazione vicina, evitando così la necessità di un’evacuazione.

Indagini in corso e richiamo alle normative

Sulle cause dell'incendio stanno ora indagando i carabinieri della stazione di Sambuceto, affiancati dalla polizia locale di San Giovanni Teatino e dal sindaco, presenti sul posto per coordinare le attività. Le prime ipotesi investigative suggeriscono una natura colposa dell'evento: si presume che le fiamme possano essere sfuggite al controllo di qualcuno intento a eliminare sterpaglie, complici il forte vento e le elevate temperature che hanno caratterizzato la giornata. Tuttavia, gli accertamenti sono ancora in corso per definire con certezza la matrice del rogo.

In questo contesto di emergenza, il sindaco Giorgio Di Clemente ha voluto richiamare l'attenzione sulle normative vigenti.

Ha ricordato che “sono in vigore le ordinanze di divieto di accensione fuochi a partire dal 15 giugno e fino al 15 ottobre”, esortando la cittadinanza alla massima attenzione e collaborazione per prevenire il ripetersi di situazioni così pericolose. Ha inoltre sottolineato l’obbligo di pulizia dei terreni incolti, avvertendo che sono in corso verifiche che prevedono sanzioni per chi non rispetta tali prescrizioni, fondamentali per la sicurezza del territorio.