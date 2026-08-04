Grave incidente stradale nella notte del 3 agosto sulla strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno, in provincia di Reggio Calabria. Tre persone sono rimaste ferite dopo uno scontro frontale avvenuto all’interno della galleria Limina, in direzione Gioiosa Jonica. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma per estrarre gli occupanti dalle auto sono state necessarie oltre due ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco.

Galleria Limina: auto si ribalta dopo lo scontro frontale, tre feriti gravi

L’impatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte nella galleria Limina.

Secondo una prima ricostruzione, due automobili si sono scontrate frontalmente e una delle vetture, con tre persone a bordo, si è ribaltata più volte sulla carreggiata. Gli occupanti sono rimasti incastrati nell’abitacolo e sono stati liberati dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. I feriti sono stati affidati al personale del 118 e trasferiti in codice rosso negli ospedali di Locri, Polistena e Reggio Calabria. Le condizioni dei feriti sono state giudicate serie a causa dei traumi riportati.

Soccorsi nella galleria Limina: vigili del fuoco impegnati per estrarre i feriti dalle auto

La richiesta di intervento è arrivata alla sala operativa dei vigili del fuoco poco dopo la mezzanotte. La segnalazione iniziale indicava anche la presenza di vetture in fiamme, circostanza poi rientrata prima dell’arrivo delle squadre.

Vista la complessità dell’intervento all’interno del tunnel, sono state coinvolte le squadre di Siderno e Polistena. Proprio il personale di Polistena, arrivato rapidamente sul luogo dell’incidente, ha avviato le prime operazioni di soccorso, permettendo di raggiungere le persone bloccate nelle vetture.

Strada Jonio-Tirreno chiusa dopo l’incidente: indagini sulla dinamica dello schianto

Sulla Jeep Renegade coinvolta nell’incidente viaggiavano due persone, estratte dalle lamiere dai soccorritori. Una donna è apparsa subito in condizioni più gravi ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale insieme al conducente dell’altra auto. Le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e dell’area si sono concluse intorno alle 2:30.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto. La statale 682 Jonio-Tirreno è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per circa tre ore, fino al ripristino della circolazione nelle prime ore del mattino.