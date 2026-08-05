Un gesto di straordinaria prontezza e professionalità ha valso a Serena Opipari, infermiera del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, un pubblico riconoscimento nel Municipio di Ravenna. La donna è stata ricevuta dal sindaco Alessandro Barattoni e dall’assessora alle Politiche per la Salute Roberta Mazzoni per aver salvato la vita a un bambino di quattro anni sulla spiaggia libera di Porto Corsini.

L’episodio, avvenuto nel mese di giugno, ha visto Opipari intervenire con decisiva tempestività. Mentre era fuori servizio, l'infermiera ha rianimato il piccolo che aveva subito un arresto cardiaco mentre si trovava in acqua, scongiurando una potenziale tragedia.

Il salvataggio si è consumato nel pomeriggio di una domenica. L'infermiera, trentunenne, ha percepito le richieste di aiuto che provenivano dal bagnasciuga e si è precipitata sul posto, comprendendo immediatamente la gravità della situazione. Serena Opipari, laureata in Calabria e con sei anni di esperienza nel reparto di terapia intensiva del Sant’Orsola di Bologna, ha iniziato senza esitazione le manovre di rianimazione. “Ho iniziato subito le manovre di rianimazione finché non ho notato che il bambino reagiva”, ha raccontato, descrivendo i momenti cruciali dell'intervento. Il bambino, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza e ricoverato in osservazione proprio presso il Policlinico Sant'Orsola di Bologna.

Il plauso delle istituzioni

Durante la cerimonia di ringraziamento tenutasi in Comune, il sindaco Barattoni e l’assessora Mazzoni hanno espresso profonda gratitudine per l’intervento eroico dell’infermiera. “Siamo grati a Serena Opipari per il suo intervento tempestivo, che ha permesso di salvare la vita di un bambino colto da arresto cardiaco mentre si trovava in acqua. La sua rapidità di intervento e la sua preparazione hanno permesso che questo episodio non si trasformasse in tragedia”, hanno dichiarato congiuntamente. I rappresentanti istituzionali hanno inoltre voluto sottolineare l'importanza di tali gesti, compiuti al di fuori dell’ambito lavorativo, affermando che meritano il plauso dell’intera comunità.

Hanno aggiunto: “Il non girarci dall’altra parte è un gesto potente che ci rende umani e quindi grazie a Serena Opipari e a chi, oggi, considera ancora valore accorrere ad un grido”.

Il ruolo del Policlinico Sant'Orsola

Il Policlinico Sant'Orsola di Bologna, dove Serena Opipari svolge la sua attività professionale, si conferma come una delle strutture sanitarie di eccellenza della regione. L'ospedale rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’assistenza sanitaria in Emilia-Romagna, distinguendosi per i suoi numerosi reparti specialistici, tra cui l'importante unità di terapia intensiva. La struttura è attivamente impegnata non solo nella cura dei pazienti, ma anche in attività di ricerca e formazione, contribuendo significativamente al progresso medico e alla preparazione di nuovi professionisti della salute.