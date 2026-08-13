Nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2026, a Casoria, in provincia di Napoli, i Carabinieri hanno denunciato tre giovani per il reato di fuga pericolosa. L'auto su cui viaggiavano i ragazzi non si è fermata all'alt imposto da una pattuglia, dando il via all'episodio. La vicenda ha avuto inizio in piazza Dante, dove un'utilitaria con tre persone a bordo aveva attirato l'attenzione dei militari.

L'inseguimento e l'identificazione dei responsabili

Al volante dell'autovettura si trovava un minorenne di 17 anni, sprovvisto di patente di guida. Con lui viaggiavano un giovane di 21 anni e un altro ragazzo, anch'egli diciassettenne.

Nonostante l'intimazione di alt da parte di un carabiniere, il conducente ha ignorato l'ordine, accelerando e dirigendosi verso la circumvallazione esterna di Napoli. La corsa si è protratta per alcuni chilometri, fino a quando il giovane alla guida ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il guard rail. Fortunatamente, nessuno degli occupanti ha riportato ferite nell'incidente. Tutti e tre i ragazzi sono stati denunciati per il reato di fuga pericolosa.

Precedenti simili e l'intervento delle forze dell'ordine

Questo episodio di Casoria non rappresenta un caso isolato. Fenomeni di fuga pericolosa, spesso con minorenni coinvolti, sono stati registrati anche in altre aree del capoluogo campano.

Un esempio significativo risale al 26 luglio 2026, quando due ragazzi, rispettivamente di 15 e 16 anni, furono denunciati a seguito di un lungo inseguimento. La vicenda si svolse tra Fuorigrotta e Pozzuoli, nell'area metropolitana di Napoli, con un inseguimento durato oltre 20 minuti. I giovani, a bordo di uno scooter, erano privi di casco, assicurazione e patente. Dopo aver percorso quasi sette chilometri, furono fermati dai Carabinieri. Anche in quella circostanza, i ragazzi vennero denunciati per fuga pericolosa e il mezzo fu sequestrato.

Le forze dell'ordine mantengono un costante monitoraggio del territorio per prevenire e contrastare i comportamenti pericolosi alla guida. Particolare attenzione è rivolta ai minorenni e ai giovani che si mettono al volante o in sella a veicoli senza regolare abilitazione. Gli episodi recentemente segnalati, sia a Casoria che in altre zone di Napoli, sottolineano l'impegno delle autorità nel contrastare tali fenomeni e garantire una maggiore sicurezza sulle strade.