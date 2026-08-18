Un cittadino italiano, classe 1998, è stato arrestato a Bolzano al termine di un pericoloso inseguimento ad alta velocità che ha attraversato diverse vie della città. L'episodio ha avuto inizio nella serata di ieri in via Resia, quando una pattuglia della Polizia Locale di Bolzano ha notato un'autovettura procedere con una guida estremamente pericolosa in una strada trafficata. Il conducente è stato sorpreso alla guida senza cintura di sicurezza e mentre utilizzava il telefono cellulare, elementi che hanno immediatamente destato il sospetto degli agenti.

Ulteriori verifiche hanno poi rivelato che il veicolo era anche privo di copertura assicurativa.

Nonostante l'alt intimato dagli operatori con l'attivazione di luci blu, sirena e paletta, il conducente ha ignorato i segnali, accelerando bruscamente e dando il via a una fuga spericolata che ha coinvolto diverse aree urbane. Durante l'inseguimento, il fuggitivo ha mantenuto velocità elevate, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. Ha percorso piste ciclabili, imboccato strade contromano, attraversato incroci con semaforo rosso e danneggiato altri veicoli con manovre azzardate. La corsa si è conclusa in viale Trento, dove una pattuglia è riuscita a bloccare l'auto mentre il conducente tentava di accedere a un'area interdetta alla circolazione, predisposta in occasione di una partita allo stadio Druso.

Quattro agenti feriti durante il blocco del fuggitivo

Le fasi finali dell'inseguimento hanno visto il coinvolgimento diretto degli agenti, con quattro operatori della Polizia Locale che hanno riportato lievi ferite. Un agente, in particolare, è stato costretto a spostarsi rapidamente e a gettarsi a lato della carreggiata nei pressi del ponte Loreto per evitare l'impatto con il veicolo che non accennava a rallentare. A bordo dell'auto del fuggitivo sono stati rinvenuti arnesi da scasso e una quantità di sostanza stupefacente, entrambi posti sotto sequestro insieme al veicolo. Il conducente, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, è stato immediatamente arrestato e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria per le accuse del caso.

L'impegno della Polizia Locale nella sicurezza urbana

L'intervento evidenzia il costante impegno della Polizia Locale di Bolzano nelle attività di controllo del territorio e di sicurezza urbana. Le forze dell'ordine locali svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione e nel contrasto di reati quali la guida pericolosa, il traffico di sostanze stupefacenti e il controllo amministrativo dei veicoli. Operando in coordinamento con le altre forze dell'ordine, la Polizia Locale garantisce la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative locali. Gli agenti sono quotidianamente impegnati in operazioni di sequestro di materiali illeciti e nell'arresto di soggetti coinvolti in attività criminali, contribuendo attivamente alla tutela della comunità, come dimostrato da questo recente episodio di cronaca cittadina.