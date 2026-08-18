Il 24 febbraio scorso, una tragica vicenda ha visto protagonista Joshua Di Carlo, un giovane di ventitré anni originario di Campodipietra (Campobasso), deceduto all'interno del carcere di Marino del Tronto ad Ascoli Piceno. Inizialmente, la sua morte era stata ipotizzata come suicidio per ingestione di farmaci. Un elemento che rende la situazione ancora più drammatica è che Joshua era prossimo alla scarcerazione, avendo quasi terminato di scontare la sua pena.

A distanza di mesi, le indagini su questa scomparsa si sono notevolmente intensificate.

Recentemente, gli agenti della Polizia di Ascoli Piceno, su incarico della procura marchigiana, hanno ascoltato la madre del giovane presso la Questura di Campobasso. La donna, sentita come persona informata sui fatti, da mesi chiede con forza che venga fatta piena luce su quanto accaduto al figlio. Attraverso i suoi legali, gli avvocati Silvio Tolesino e Valentina Puca, la madre ha richiesto la valutazione delle ipotesi di omicidio, lesioni, omissione di soccorso e istigazione al suicidio. Attualmente, gli atti dell'inchiesta sono secretati e il fascicolo risulta aperto contro ignoti.

Le indagini e gli esami disposti dalla procura

L'autopsia eseguita sul corpo di Joshua Di Carlo non è riuscita a chiarire l'origine delle lesioni riscontrate.

Per questo motivo, la procura ha disposto ulteriori accertamenti, inclusi specifici esami tossicologici, i cui esiti sono attesi a breve. La famiglia del giovane, basandosi su quanto raccolto e su alcune lettere, ha riferito che Joshua avrebbe subito vessazioni e aggressioni fisiche durante il periodo di detenzione. Circostanze che, a quanto pare, lo stesso giovane aveva denunciato.

Il contesto del carcere di Marino del Tronto

Il carcere di Marino del Tronto, situato ad Ascoli Piceno, è la struttura penitenziaria dove Joshua Di Carlo era detenuto. Si tratta di un istituto che, come parte del sistema penitenziario italiano, accoglie persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

È in questo contesto che si è verificato l'evento tragico, le cui dinamiche sono ora al centro di un'attenta indagine.

Le attività investigative proseguono per chiarire ogni circostanza della morte di Joshua Di Carlo. La famiglia attende con ansia le risposte definitive dagli esami e dalle indagini, nella speranza di ottenere verità e giustizia.