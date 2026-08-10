La famiglia di Livio Berruti ha espresso la propria profonda gratitudine al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il messaggio di cordoglio inviato in seguito alla scomparsa dell'illustre atleta olimpico. La nota ufficiale, diffusa nella giornata del 10 agosto 2026, ha voluto sottolineare il significato del gesto del Capo dello Stato, che ha ricordato pubblicamente la figura di un'icona dello sport italiano.

Nel comunicato, i familiari hanno ribadito il loro sentito ringraziamento, dichiarando: 'La famiglia di Livio Berruti desidera esprimere la sua profonda gratitudine al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il messaggio di cordoglio e per le parole di grande sensibilità e umanità dedicate alla memoria di Livio'.

Questo riconoscimento da parte della più alta carica dello Stato è stato percepito come un segno di grande rispetto e vicinanza in un momento di dolore, evidenziando il tributo non solo all'atleta ma anche all'uomo.

Il tributo del Presidente della Repubblica

Il Presidente Sergio Mattarella aveva inviato un sentito messaggio di cordoglio, commemorando la figura di Livio Berruti per le sue straordinarie doti sportive e le sue eccezionali qualità umane. Nel suo messaggio, il Capo dello Stato aveva delineato Berruti come un luminoso esempio per le giovani generazioni, un modello di dedizione, integrità e correttezza che ha contraddistinto la sua gloriosa carriera. Il ricordo del Presidente ha evidenziato come Berruti abbia saputo incarnare i valori più autentici dello sport, rendendolo un punto di riferimento nazionale.

Livio Berruti: un'icona dell'atletica italiana

Livio Berruti è stato indubbiamente uno dei nomi più illustri dell'atletica leggera italiana. La sua fama è legata indissolubilmente alla memorabile vittoria nei 200 metri piani alle Olimpiadi di Roma del 1960, un trionfo che lo ha consacrato nell'olimpo dello sport mondiale. La sua carriera e il suo impeccabile comportamento sono stati costantemente citati come un modello esemplare di sportività e integrità. La famiglia, attraverso la nota diffusa, ha voluto rimarcare l'enorme importanza di questo riconoscimento presidenziale, che ha onorato pubblicamente non solo le gesta atletiche di Berruti, ma anche il suo profondo impatto come figura umana e morale, lasciando un'eredità indelebile nel mondo dello sport e nella società.