Nel tardo pomeriggio del 14 agosto 2026, la Guardia Costiera di Golfo Aranci ha condotto un'operazione di controllo nello specchio d'acqua antistante l'Isola di Mortorio, un'area di pregio all'interno del parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. Durante le consuete attività di vigilanza marittima, gli agenti hanno individuato e sanzionato numerose unità da diporto che partecipavano a una festa con musica ad alto volume, diffusa attraverso un impianto di amplificazione professionale installato su una delle imbarcazioni.

L'intervento è avvenuto in un momento di particolare affluenza, alla vigilia di Ferragosto, quando la presenza di barche nella zona è tradizionalmente molto elevata.

La potente musica proveniente dalle casse aveva trasformato l'area marina in una vera e propria discoteca a cielo aperto, un comportamento in evidente contrasto con le normative vigenti, volte a tutelare sia l'ambiente marino protetto sia la sicurezza della navigazione. A seguito degli accertamenti, sono state comminate diverse sanzioni ai diportisti coinvolti. In particolare, al responsabile dell'imbarcazione dotata degli amplificatori è stata elevata una multa di 459 euro. Questa sanzione è stata applicata in conformità con un'ordinanza specifica che impone limiti alla diffusione sonora entro i 500 metri dalla costa, con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza sia della navigazione che della balneazione.

Controlli e normative per la tutela della sicurezza marittima

Le ordinanze che regolano la diffusione sonora in mare sono strumenti essenziali adottati dalle autorità marittime per prevenire situazioni di potenziale rischio e per assicurare la salvaguardia dell'ambiente e l'incolumità delle persone. In altre importanti aree marittime italiane, come ad esempio a Pantelleria, la Guardia Costiera ha già implementato provvedimenti analoghi, disponendo il divieto di utilizzo di amplificatori entro 200 metri dalla costa. Tali misure restrittive rispondono alla fondamentale esigenza di impedire che la musica ad alto volume possa coprire i segnali di soccorso e le comunicazioni radio, elementi vitali per la sicurezza navale in caso di emergenza.

L'impegno della Guardia Costiera e l'equilibrio tra fruizione e protezione

La Guardia Costiera svolge un ruolo cruciale, effettuando regolarmente attività di controllo e vigilanza nelle aree marine protette, con un'attenzione particolare nei periodi di maggiore affluenza turistica, come la stagione estiva. Le ordinanze locali, simili a quella applicata nell'Arcipelago di La Maddalena, sono concepite per trovare un delicato equilibrio tra la fruizione turistica del mare e la necessaria tutela dell'ambiente marino, un patrimonio di inestimabile valore. Le sanzioni elevate in questi contesti non rappresentano solo un'azione punitiva, ma agiscono anche come uno strumento efficace per scoraggiare comportamenti non conformi e per sensibilizzare i diportisti al rispetto delle regole, promuovendo una cultura di maggiore responsabilità e consapevolezza ambientale.