La Polizia di Stato ha arrestato a Torino tre persone, accusate di due distinti furti ai danni di attività commerciali rimaste chiuse durante le festività estive. Gli interventi delle Volanti sono avvenuti nella notte tra il 15 e il 16 agosto, nell'ambito di costante attività di prevenzione.

Arresti per furto: pasticceria e gasolio

Nel primo episodio, una pattuglia della Squadra Volante ha individuato e arrestato un uomo, 58enne di nazionalità ruandese, che aveva appena compiuto un furto in una pasticceria di via Garibaldi. L'intervento è scattato grazie alla segnalazione di una residente, allarmata da rumori notturni.

Gli operatori della Sala Radio, tramite telecamere della Questura, hanno seguito il sospettato in fuga, fermandolo mentre cercava di nascondersi. L'uomo era in possesso del registratore di cassa, di un iPad e di 36 confezioni di gianduiotti rubati, per un valore di circa 400 euro.

Il secondo intervento ha riguardato una coppia di ladri, un italiano di 30 e un moldavo di 42 anni, sorpresi all’interno di una ditta di trasporto e smaltimento rifiuti di via Druento. Le Volanti, notando uno squarcio nella rete perimetrale, sono entrate con una manovra a tenaglia. I poliziotti hanno intercettato uno dei ladri mentre riempiva un fusto con gasolio e il complice poco distante, bloccandoli. I due avevano tentato di asportare complessivamente 100 litri di gasolio, riempiendo quattro fusti da 25 litri ciascuno.

Sequestrati diversi strumenti per il furto: tubi di gomma, fil di ferro, arnesi da scasso e fanali.

Prevenzione dei furti: l'impegno della Polizia

L’attività delle Volanti e dei Commissariati cittadini si inserisce in un costante impegno nella prevenzione dei furti in danno di attività commerciali, specialmente durante le festività. Le operazioni del 15 e 16 agosto a Torino hanno permesso di fermare i responsabili, grazie anche alla collaborazione dei cittadini e all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza della Questura.