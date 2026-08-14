Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha smentito categoricamente le voci su presunti tagli alle risorse per la rigenerazione urbana cittadina, assicurando che le opere sono confermate e la copertura finanziaria garantita. "Sulla pelle della città non possono essere costruite ricostruzioni di parte che non corrispondono ai fatti", ha dichiarato, sottolineando come il costante confronto tra amministrazione comunale e governo nazionale abbia permesso di individuare le soluzioni necessarie per la realizzazione degli interventi.

Rimodulazione dei Fondi: Progetti Confermati

Lagalla ha chiarito che le interlocuzioni governative hanno portato a soluzioni tecniche. Il progetto della Foce dell'Oreto è stato reso compatibile con le risorse del nuovo Piano Nazionale per le Politiche Urbane (finanziato dal Cipess). Contestualmente, sono state mantenute le risorse per altri due progetti Pn Metro Plus 2021-2027: il recupero del vecchio approdo di Vergine Maria e il Parco di Villa Turrisi. "È sbagliato parlare di progetti cancellati o di risorse perse", ha ribadito il sindaco. "I tre interventi non sono stati definanziati, ma ricondotti in un nuovo quadro finanziario tramite una diversa articolazione delle fonti. È una questione tecnica dalle conseguenze concrete: le opere restano e potranno essere realizzate".

Lagalla ha invitato a evitare allarmismi e polemiche basate su informazioni parziali.

Masterplan Costa Sud: 198 Milioni per Sviluppo

Presso l’Ecomuseo del Mare è stato presentato il masterplan per la costa sud di Palermo, un progetto di rigenerazione urbanistica, resilienza infrastrutturale e sociale. Il piano include trentuno interventi già progettati e in fase di esecuzione, volti a trasformare l'area in un hub di sviluppo economico, sportivo e turistico. L'obiettivo è restaurare il legame tra mare e città, restituendo decoro e identità a una zona che, secondo Lagalla, "Palermo deve chiedere scusa" per essere stata trattata come una discarica tra gli anni ’50 e ’60. L'investimento pubblico complessivo ammonta a circa 198 milioni di euro, destinati a nuovi prototipi di quartiere, comunità e spazi pubblici, reti ciclabili, sistemi di sorveglianza e spazi di utilizzo trasversale.

Interventi e Visione di Rigenerazione Sociale

Tra gli interventi principali figurano la riqualificazione del porto della Bandita e del suo lungomare, la rifunzionalizzazione idraulica del fiume Oreto e il potenziamento del sistema Cala, oltre al Parco a mare dello Sperone e la fognatura di via Messina Marine. Lagalla ha enfatizzato che non si tratta di un "libro dei sogni", ma di una "puntualizzazione precisa dello stato degli interventi, della loro progettazione, esecutività e tempistica", con copertura finanziaria e procedure in corso. "A questa amministrazione tutto può essere imputato – ha puntualizzato il sindaco – fuorché il fatto di avere razionalmente pensato a un processo di rigenerazione urbana, alla quale si associa una rigenerazione sociale che parta dalle periferie".

Gli assessori hanno ribadito l'importanza degli interventi. Pietro Alongi (Politiche ambientali) li ha definiti cruciali per la crescita economica e la fruizione dei cittadini. Maurizio Carta (sviluppo urbanistico) ha parlato di un "progetto di città e non solo di costa", coinvolgendo i quartieri di Settecannoli, Romagnolo, Brancaccio, Sperone e Acqua dei Corsari, accelerando la trasformazione urbana e stimolando iniziative private. Salvatore Orlando (lavori pubblici) ha evidenziato un "cambio di paradigma" nel rapporto tra Palermo e le opere pubbliche, dimostrando che "anche a Palermo" è possibile "progettare, appaltare e consegnare le opere ai cittadini", superando l'insoddisfazione per i cantieri fermi.