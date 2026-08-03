Un improvviso e violento peggioramento delle condizioni meteorologiche ha interessato il Lago di Garda, in particolare l’area settentrionale di Riva del Garda, nel primo pomeriggio di domenica 2 agosto 2026. La zona è stata colpita da forti raffiche di vento e onde impetuose, che hanno rapidamente trasformato la superficie del lago in un ambiente ostile. Questo repentino cambiamento ha causato il capovolgimento di numerose imbarcazioni a vela, coinvolgendo direttamente ventidue giovani velisti. I ragazzi, impegnati in attività sportive e ricreative nelle acque antistanti la località trentina, si sono trovati improvvisamente in grave difficoltà, rendendo indispensabile un intervento di soccorso immediato e coordinato.

Il coordinamento esemplare delle operazioni di salvataggio

L’allarme è scattato grazie alla prontezza del capo equipaggio di un’unità della Protezione Civile Anmi, che, navigando nell’Alto Garda, ha assistito al drammatico evolversi della situazione. La Sala Operativa della Guardia Costiera di Salò ha assunto con grande efficacia il coordinamento delle complesse operazioni di soccorso. Per rispondere all'emergenza con la massima rapidità, sono stati inviati sul luogo dell'incidente diversi mezzi navali specializzati: il mezzo navale GC B197 di Torbole, appositamente attrezzato per il soccorso in acqua, il battello “Spiagge Sicure” e una motovedetta della Protezione Civile. Queste tre unità Sar (Search and Rescue) hanno raggiunto celermente la zona interessata, dimostrando una notevole sinergia e tempestività d'azione.

Il salvataggio dei velisti e l'assistenza sanitaria

Grazie all'intervento congiunto e all'eccezionale prontezza dei soccorritori, è stato possibile trarre in salvo tutti i ventidue giovani velisti. I ragazzi, la cui età era compresa tra i dieci e i diciassette anni e che provenivano da diverse nazionalità, erano rimasti in difficoltà in acqua, esposti al freddo e alla stanchezza a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Una volta recuperati, sono stati trasportati in sicurezza al porto di Torbole, dove è stata allestita un'area di accoglienza. Qui, un'équipe dedicata del personale sanitario del 118 li ha presi immediatamente in carico, fornendo i controlli medici necessari e le prime cure del caso.

Il tempestivo e cruciale intervento delle forze di soccorso ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi, se non tragiche, per i giovani coinvolti nell'incidente. Questo episodio sottolinea ancora una volta l'importanza fondamentale della prontezza operativa, della preparazione costante e dell'efficienza delle squadre di emergenza che operano sul Lago di Garda, specialmente di fronte a fenomeni meteorologici improvvisi e potenzialmente molto pericolosi.