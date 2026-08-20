L'emittente televisiva Telemax di Lanciano ha trasmesso in diretta i funerali di Diomede Barchiesi, il cinquantenne deceduto dopo essere stato colpito durante una lite a Fossacesia mentre difendeva il figlio. La cerimonia è stata veicolata sul canale 14 del digitale terrestre e in streaming sulle piattaforme social YouTube e Facebook. La decisione di offrire questa copertura è stata presa in accordo con la famiglia e la Curia di Lanciano, con l'intento di permettere a tutta la comunità di partecipare all'ultimo saluto. Attraverso un post, Telemax ha espresso il proprio cordoglio, ricordando Diomede come un "amico da sempre dei nostri editori".

Le esequie nella Cattedrale della Madonna del Ponte

Le esequie si sono svolte presso la Cattedrale della Madonna del Ponte di Lanciano, con inizio alle ore 16. La vicenda che ha portato alla tragica scomparsa di Barchiesi è avvenuta sul lungomare di Fossacesia, dove l'uomo era intervenuto per proteggere il figlio durante un alterco. In quell'occasione, è stato colpito da un pugno sferrato da un giovane di diciotto anni, riportando gravi fratture alla mandibola e al naso e cadendo a terra. Nonostante i successivi interventi chirurgici eseguiti presso l'ospedale di Pescara, Diomede Barchiesi è spirato dopo alcuni giorni di ricovero.

Fossacesia proclama il lutto cittadino

In segno di profondo cordoglio e solidarietà, il Comune di Fossacesia ha proclamato il lutto cittadino, in concomitanza con la cerimonia funebre, dalle ore 16 alle ore 18.

L'invito a partecipare simbolicamente al lutto è stato esteso alle attività commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi, suggerendo un momento di silenzio o l'abbassamento parziale delle saracinesche. È stato inoltre disposto lo spegnimento della musica diffusa nei locali e l'esposizione a mezz'asta delle bandiere sugli edifici pubblici per l'intera giornata. Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha sottolineato come l'amministrazione comunale e l'intera comunità abbiano voluto stringersi attorno alla famiglia di Barchiesi in questo momento di dolore, esprimendo un chiaro rifiuto della violenza e richiamando con forza ai valori fondamentali della vita, della dignità della persona e della convivenza civile.