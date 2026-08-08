Un grave episodio si è verificato la mattina dell'8 agosto 2026 a Lanzo Torinese, in via Loreto, intorno alle 9:45. Un automobilista ha deliberatamente investito un gruppo di ciclisti al termine di una lite per futili motivi. Quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali versa in prognosi riservata. L'automobilista si è presentato spontaneamente ai carabinieri ed è attualmente sottoposto ad accertamenti tossicologici.

La dinamica dell'incidente e i soccorsi

L'episodio è avvenuto mentre un gruppo di sei cicloamatori, partiti al mattino da San Mauro, Settimo Torinese e San Raffaele Cimena per un'escursione, percorreva la strada per Coassolo.

L'automobilista, diretto anch'esso verso Coassolo, ha superato il gruppo utilizzando insistentemente il clacson. Alla protesta di uno dei ciclisti, che ha allargato le braccia in segno di disappunto, la situazione è rapidamente degenerata. L'uomo alla guida si è fermato improvvisamente, ha ingranato la retromarcia e ha falciato l'intero gruppo di ciclisti.

Non pago della devastazione appena compiuta, l'automobilista ha inizialmente tentato di allontanarsi. Visto però che alcuni dei ciclisti scampati al primo impatto si erano messi al suo inseguimento per bloccarlo, ha compiuto una repentina inversione a U, puntandoli nuovamente e investendoli una seconda volta.

Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse ambulanze e un elicottero del servizio regionale Azienda Zero.

I feriti, che hanno riportato traumi e fratture di varia entità, sono stati stabilizzati e trasferiti d'urgenza agli ospedali CTO e Giovanni Bosco di Torino. Le condizioni di una delle persone coinvolte rimangono particolarmente gravi, con una prognosi riservata che ne sottolinea la delicatezza.

Le indagini e le accuse a carico dell'investitore

I carabinieri hanno fermato l'investitore, che è accusato di tentato omicidio e lesioni stradali plurime. Sono in corso approfonditi accertamenti tossicologici per verificare le condizioni psicofisiche del conducente al momento dell'incidente, un elemento cruciale per la ricostruzione completa dei fatti. L'intervento celere delle forze dell'ordine e dei soccorsi ha permesso di prestare assistenza immediata ai feriti e di avviare prontamente le indagini.

L'episodio ha destato viva preoccupazione e particolare attenzione per la sua dinamica violenta e la gravità delle conseguenze riportate dal gruppo di ciclisti coinvolti nell'investimento multiplo.