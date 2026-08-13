Si è conclusa ieri, dopo circa quattro anni, la latitanza internazionale di un cittadino albanese di 42 anni. L'uomo è stato arrestato dagli agenti della Polaria di Roma Fiumicino al suo sbarco da un volo proveniente da Tirana. La sua cattura è il frutto di un'accurata attività investigativa che lo ha localizzato in Albania, permettendo l'estradizione in Italia.

Il latitante, ricercato dal 2022, dovrà scontare una pena di 5 anni, 9 mesi e 5 giorni di reclusione, oltre a pagare una multa di 1.640 euro. Le accuse a suo carico riguardano una serie di reati contro il patrimonio.

È stato infatti ritenuto responsabile di sei furti in abitazioni e camere d’albergo, commessi nelle località turistiche di Lignano Sabbiadoro (Udine) e Caorle (Venezia), e di un ulteriore furto a Roma. Durante il periodo di fuga, l'uomo aveva utilizzato almeno sette alias diversi per eludere la giustizia.

Le indagini e l'estradizione in Italia

Le indagini, condotte con determinazione dai carabinieri della Squadra Catturandi del Reparto operativo di Pordenone, sono state decisive per la localizzazione del fuggitivo in Albania. L'estradizione è stata possibile grazie alla stretta collaborazione tra le autorità italiane e albanesi, coordinata dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Questo organismo è fondamentale per l'esecuzione di provvedimenti giudiziari a livello internazionale. Una volta giunto in Italia, il cittadino albanese è stato trasferito nel carcere di Viterbo, dove sconterà la pena residua.

Il ruolo della Polaria e della Cooperazione Internazionale

L'arresto è stato eseguito dalla Polaria di Roma Fiumicino al momento dell'arrivo del volo da Tirana, evidenziando l'efficacia dei controlli aeroportuali. Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ha avuto un ruolo centrale nell'intera operazione di estradizione. Questo servizio facilita la collaborazione tra le forze dell’ordine di diversi Paesi, garantendo l'esecuzione di mandati di cattura internazionali e la lotta contro la criminalità transnazionale. La sua azione è indispensabile per assicurare alla giustizia i ricercati che tentano di sfuggire ai confini nazionali.