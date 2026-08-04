Una latitante di 29 anni, cittadina nigeriana e residente a Roma, è stata arrestata nel Pordenonese dai Carabinieri della stazione di Prata di Pordenone. La donna, irreperibile da mesi, è stata identificata in maniera inequivocabile grazie alle sue impronte digitali, un dettaglio cruciale che ha permesso di porre fine alla sua fuga. L'identificazione è avvenuta all'interno dell'abitazione di un conoscente. Per un lungo periodo, la 29enne aveva cercato di eludere la cattura utilizzando diversi alias per sfuggire alle autorità.

Cattura e condanne definitive

L'operazione che ha portato all'arresto è scaturita da un provvedimento di pene concorrenti emesso a giugno dalla Procura di Roma. Questo ordine di carcerazione unifica due condanne definitive che la 29enne doveva scontare. La prima, risalente a luglio 2020, riguardava i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. La seconda, emessa a marzo 2021, era relativa alla detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Alla giovane restano da espiare 2 anni, 5 mesi e 14 giorni di reclusione, oltre a una multa di 14 mila euro.

Rigetto delle misure alternative e trasferimento

Prima dell'arresto, il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva già esaminato la posizione della 29enne.

Nel mese di marzo, l'autorità giudiziaria aveva rigettato le istanze presentate dalla donna per ottenere l'applicazione di misure alternative alla detenzione, confermando la necessità dell'esecuzione della pena in carcere. Al termine delle formalità, la cittadina nigeriana è stata trasferita presso la casa circondariale di Trieste, dove inizierà a scontare la pena residua.

Il ruolo dei Carabinieri di Prata di Pordenone

L'intervento dei Carabinieri della stazione di Prata di Pordenone evidenzia l'efficacia del loro ruolo di presidio territoriale. Questi militari svolgono compiti essenziali nella prevenzione e repressione dei reati, nel controllo del territorio e nella tutela della sicurezza pubblica.

La loro azione è stata determinante per assicurare alla giustizia una persona ricercata da tempo, dimostrando come indagini accurate, basate anche su elementi scientifici come le impronte digitali, siano cruciali per l'identificazione e la cattura dei latitanti.