La città di Chivasso, in Piemonte, è stata colpita da un violento nubifragio e da forti raffiche di vento che hanno lasciato un'impronta di distruzione e disagio. Il sindaco, Claudio Castello, ha descritto la situazione con parole evocative, affermando che "l'uragano ha avuto la meglio" di fronte alla potenza inaudita degli elementi. Immediatamente dopo l'evento, il primo cittadino ha condotto un sopralluogo approfondito nei punti maggiormente danneggiati, per valutare di persona la portata dei danni e coordinare le prime risposte all'emergenza.

Danni estesi a infrastrutture e servizi essenziali

Le conseguenze del maltempo sono state particolarmente severe in diverse aree. Un muretto, travolto dalla furia del vento e della pioggia, è crollato su alcune automobili parcheggiate, causando gravi danni ai veicoli. Il Palalancia, un importante centro sportivo e polifunzionale della città, ha subito un impatto diretto: le sue vetrate perimetrali sono state completamente sfondate dalla pressione dell'«uragano», permettendo a una massa d'acqua considerevole di riversarsi all'interno della struttura, compromettendone l'agibilità. La frazione Boschetto è stata teatro di una tromba d'aria che ha generato gravi criticità alle linee aeree elettriche e telefoniche, lasciando l'area senza corrente e comunicazioni, e aggravando ulteriormente la già precaria situazione.

La testimonianza del sindaco e il contesto di maltempo regionale

Le parole del sindaco Castello riflettono la straordinaria intensità dell'evento: "È stato un uragano abbastanza impattante", ha dichiarato, sottolineando come "l'onda d'urto si è vista sui tetti e anche su infrastrutture che pure avevano una certa qual massa da opporre: l'uragano ha avuto la meglio". Questo episodio di maltempo estremo non è un caso isolato, ma si inserisce in un periodo di crescente instabilità meteorologica che ha interessato l'intero Piemonte. Nei mesi precedenti, la regione ha già dovuto affrontare numerosi fenomeni avversi, tra cui intense grandinate che hanno causato danni significativi, come quello registrato a Crescentino, dove il tetto di una scuola pubblica è stato gravemente compromesso, evidenziando una vulnerabilità diffusa del territorio piemontese di fronte a eventi climatici sempre più violenti.

Di fronte a questa situazione, le autorità locali hanno immediatamente attivato le procedure per avviare le verifiche necessarie a quantificare con precisione l'entità complessiva dei danni subiti e per coordinare le operazioni di ripristino dei servizi essenziali nelle aree più colpite. L'attenzione rimane elevata per monitorare costantemente l'evoluzione delle condizioni meteorologiche e per essere pronti a fronteggiare eventuali ulteriori criticità che il persistente maltempo potrebbe ancora generare nella regione, garantendo la sicurezza e il supporto alla popolazione.