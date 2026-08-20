La Regione Friuli Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di preallarme su tutto il proprio territorio, con decorrenza dal 20 agosto e per una durata di quindici giorni. Il provvedimento, siglato dall'assessore alla Protezione civile Riccardo Riccardi in concerto con il presidente Massimiliano Fedriga, è stato adottato per affrontare l'imminente ondata di maltempo e per predisporre con urgenza tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza pubblica.

Parallelamente alla dichiarazione di preallarme, è stato formalizzato un impegno di spesa di 1,3 milioni di euro.

Questi fondi, in attesa di ratifica da parte della Giunta regionale, sono destinati a finanziare interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio. Nello specifico, un milione di euro sarà impiegato per opere di sistemazione del suolo e per il contrasto al dissesto idrogeologico, mentre i restanti 300 mila euro copriranno costi per forniture, manutenzione dei mezzi e spese relative al personale e ai volontari coinvolti nelle operazioni di emergenza.

Misure operative e scenari meteo

Per assicurare la massima flessibilità operativa nella gestione dell'emergenza, il decreto regionale prevede anche uno storno di bilancio di 230 mila euro. Questa misura conferisce al Direttore centrale la facoltà di rimodulare gli stanziamenti in base alle specifiche necessità che si presenteranno sul campo.

La dichiarazione di preallarme, inoltre, rende immediatamente operativa l'intera catena di comando regionale, con l'obiettivo primario di prevenire qualsiasi pericolo diretto per la popolazione.

Le previsioni meteorologiche indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Dal tardo pomeriggio del 20 agosto e per l'intera giornata del 21 agosto, si attendono temporali di forte intensità, piogge molto intense, grandinate e violente raffiche di vento. La Protezione civile ha evidenziato un rischio concreto di crisi localizzate che potrebbero interessare la rete idrografica minore e i sistemi di drenaggio urbano. Non sono esclusi, inoltre, possibili fenomeni di instabilità dei pendii e interruzioni temporanee della viabilità stradale.

Allerta e durata dell'emergenza

In questo contesto, la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo di colore giallo, valida per un periodo di trentasei ore, precisamente dal mezzogiorno di giovedì 20 agosto fino alla mezzanotte di venerdì 21 agosto. Secondo le analisi dell'Arpa, si prevedono fenomeni localmente forti su tutte le zone della regione. Le previsioni indicano nuvolosità variabile con temporali sparsi, più probabili nelle ore pomeridiane sia di giovedì che di venerdì. L'attendibilità di queste previsioni è stimata intorno al 60 per cento.

Il decreto di preallarme e il conseguente impegno di spesa rappresentano un rafforzamento significativo della capacità di risposta della Regione Friuli Venezia Giulia di fronte all'emergenza meteo. L'obiettivo è predisporre risorse adeguate per garantire interventi rapidi e coordinati in caso di criticità idrogeologiche e per mitigare i rischi per la popolazione.