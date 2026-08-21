Un violento nubifragio ha flagellato la Liguria, concentrandosi in particolare sull'area del Tigullio a partire dalle prime ore del mattino. L'intensità delle precipitazioni e le condizioni meteorologiche estreme hanno reso necessaria l'evacuazione di numerosi lavoratori dallo stabilimento Fincantieri, dove si sono registrati allagamenti nei piazzali esterni. La situazione è stata aggravata da un fulmine che ha colpito una chiesa vicina, causando la caduta di calcinacci e aumentando il livello di allerta.

Per garantire la sicurezza delle persone, le autorità locali hanno prontamente disposto la chiusura di via Colombo.

A Rapallo, la furia degli elementi si è manifestata con una tromba d'aria che, formatasi alla foce del torrente Boate, ha provocato ingenti danni agli stabilimenti della zona. Il maltempo ha interessato ampiamente il Centro-Levante ligure, con una supercella temporalesca particolarmente intensa su Chiavari (Genova), caratterizzata da forti raffiche di vento e precipitazioni incessanti, estendendosi a località come Portofino, Lavagna e Sestri Levante.

Allerta idrometrica e dati pluviometrici eccezionali

I livelli idrometrici dei corsi d'acqua hanno mostrato una risposta repentina alle piogge torrenziali. A Chiavari, il torrente Rupinaro ha raggiunto livelli critici, con un concreto rischio di esondazione.

Di fronte a questa emergenza, il Comune ha attivato le sirene di allarme e ha diramato un invito alla popolazione a seguire scrupolosamente le norme di autoprotezione e a evitare le aree considerate a rischio.

I dati pluviometrici registrati sono stati impressionanti: si sono toccati i 224 millimetri a Pontori, 199 millimetri a Lavagna, 179 millimetri a Ruta di Camogli, 153 millimetri a Chiavari, 144 millimetri a San Colombano, 143 millimetri a Santa Maria di Rapallo, 140 millimetri a San Rocco di Camogli, 125 millimetri a Sori, 123 millimetri a San Lorenzo, 111 millimetri a Cicagna, 105 millimetri a Rapallo, 104 millimetri a Bragalla, 101 millimetri a Genova San Fruttuoso e 100 millimetri a Genova Castelletto.

A Camogli, in particolare, sono stati misurati 66 millimetri di pioggia in appena un'ora, evidenziando l'eccezionalità dell'evento.

Gravi disagi per la circolazione e i trasporti

L'ondata di maltempo ha avuto un impatto significativo sulla circolazione e sui trasporti pubblici. Lungo la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, la circolazione è stata sospesa a Ventimiglia a partire dalle 12:45, causando ritardi che hanno raggiunto i 60 minuti per i treni regionali, Intercity e alta velocità. Anche sulla tratta Genova-La Spezia si sono verificati pesanti disagi: sebbene il traffico sia tornato regolare intorno alle 12, i ritardi accumulati hanno toccato gli 80 minuti.

Problemi anche per il traffico aereo: all'aeroporto di Genova, un volo proveniente da Bucarest, il cui arrivo era previsto per le 12:10, è stato dirottato a Pisa a causa delle proibitive condizioni meteorologiche, aggiungendo ulteriori complicazioni alla già difficile situazione dei trasporti nella regione.