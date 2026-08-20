Una notte di intensa attività e grande impegno per il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, che tra il 19 e il 20 agosto 2026 ha affrontato una serie di complessi interventi di soccorso. Le difficili condizioni meteorologiche, caratterizzate da nebbia fitta, temporali e freddo intenso, hanno reso particolarmente ardue le operazioni in quota. Le squadre di soccorritori sono state mobilitate in tre distinte missioni che hanno interessato le Dolomiti di Brenta, la Valle del Sarca e il ghiacciaio della Marmolada, dimostrando ancora una volta la loro prontezza e professionalità.

Interventi nelle Dolomiti di Brenta e in Valle del Sarca: la sfida del maltempo

Il primo allarme è scattato nel tardo pomeriggio a Cima d'Ambiez, a un'altitudine di 2.900 metri. Qui, un'arrampicatrice proveniente dall'Emilia ha riportato un infortunio al ginocchio durante la fase di discesa, rendendo impossibile per lei proseguire autonomamente. La situazione è stata ulteriormente complicata dalla nebbia fitta, che ha impedito l'immediato decollo dell'elicottero. Per questo motivo, una squadra di dieci soccorritori ha dovuto raggiungere la donna a piedi, affrontando un percorso impegnativo.

Solo dopo aver guidato l'infortunata in una zona più aperta e meno esposta alla nebbia, l'elisoccorso è riuscito a intervenire, effettuando il recupero tramite verricello intorno alle ore 23.

L'operazione ha richiesto una perfetta coordinazione tra le squadre a terra e l'equipaggio dell'elicottero, essenziale per la buona riuscita in condizioni così proibitive.

Contemporaneamente, un'altra emergenza si è verificata sulle Placche Zebrate, dove due climber di nazionalità tedesca si sono trovati in difficoltà. I due alpinisti erano rimasti bloccati fuori rotta e stremati, una condizione aggravata dall'imminente arrivo di un forte temporale. Undici operatori del Soccorso Alpino sono intervenuti via terra, riuscendo a recuperare i due in parete poco prima che la tempesta si abbattesse con violenza.

Le avverse condizioni meteorologiche hanno poi costretto gli stessi soccorritori a cercare riparo sotto le rocce, attendendo che il temporale si attenuasse.

Hanno trascorso ore in attesa, fino alle 2:30 del mattino, prima di poter riprendere le operazioni in sicurezza e rientrare.

Recupero notturno sulla Marmolada e l'essenziale ruolo del Soccorso Alpino

Poco dopo le 23, un terzo e altrettanto delicato intervento ha avuto luogo sul ghiacciaio della Marmolada, a oltre 3.000 metri di quota. Due alpinisti si sono trovati in una situazione di grave difficoltà, bloccati dal freddo intenso e dall'altitudine. Anche in questo caso, l'intervento rapido è stato cruciale.

Una provvidenziale e temporanea schiarita nel cielo notturno ha permesso all'elicottero di decollare e di raggiungere la zona dell'emergenza. L'equipaggio ha portato a termine il recupero dei due alpinisti a notte fonda, concludendo l'intera serie di operazioni intorno alle 3:20 del mattino.

Questi interventi notturni in alta quota sottolineano la pericolosità e la complessità delle missioni che il Soccorso Alpino è chiamato ad affrontare.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si conferma un pilastro fondamentale per la sicurezza in montagna. L'organizzazione è composta da volontari altamente specializzati, esperti in tecniche di soccorso su terreni impervi e in ambienti ipogei. Le loro squadre sono costantemente addestrate e dotate di attrezzature all'avanguardia, indispensabili per operare efficacemente in condizioni estreme, garantendo la sicurezza e il pronto intervento per chiunque si trovi in difficoltà nelle aree montane del Trentino.