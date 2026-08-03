La Protezione civile del Trentino è intensamente impegnata nella gestione delle conseguenze di una colata di detriti che ha interessato la zona del Gardeccia in Val di Fassa nel pomeriggio di domenica 2 agosto 2026. L’evento, scatenato da una forte ondata di maltempo, ha causato danni significativi ai sottoservizi di tre rifugi montani situati a monte della frana: il Vajolet, il Passo Principe e il Re Alberto. Queste strutture hanno subito interruzioni nell’approvvigionamento idrico, nell’alimentazione elettrica e nei servizi essenziali, compromettendo la loro normale operatività durante la stagione estiva.

Al fine di limitare i disagi per gli escursionisti e il personale, sono in corso valutazioni tecniche mirate al ripristino temporaneo dei servizi fondamentali. L'attenzione è rivolta in particolare a garantire l’approvvigionamento idrico e la fornitura di energia elettrica. La SAT (Società Alpinisti Tridentini) sta attivamente lavorando al ripristino dei percorsi interessati dalla frana e al monitoraggio continuo dell’intera area colpita.

Viabilità e sentieri: la situazione attuale

Il collegamento stradale da Ciampedie a Gardeccia rimane regolarmente percorribile. Tuttavia, il sentiero 546, che congiunge Gardeccia al rifugio Vajolet, è attualmente inaccessibile. Gli escursionisti sono pertanto invitati a deviare lungo l’Alta Via di Fassa (sentiero 541).

Anche il sentiero 584 presenta numerosi crolli a monte del Vajolet, impedendo il collegamento con il rifugio Passo Principe. I collegamenti tra il Vajolet e il Passo Principe, e da quest'ultimo verso Antermoia (sempre tramite il sentiero 584), risultano interrotti. Fortunatamente, il tratto tra il rifugio Vajolet e il rifugio Re Alberto (sentiero 542) è invece percorribile.

La SAT prosegue le operazioni per ripristinare la piena agibilità dei percorsi danneggiati. L’area rimane sotto costante osservazione, anche in considerazione delle previsioni meteorologiche che indicano la possibilità di nuovi temporali nei prossimi giorni.

Precedenti eventi e misure di sicurezza

Eventi di natura simile hanno già interessato la medesima zona nel luglio 2026, quando tre smottamenti sul versante fassano del Catinaccio provocarono il distacco di masse rocciose.

Queste invasero la strada di accesso al rifugio Gardeccia, rendendo necessaria la chiusura temporanea del tratto per la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza. In quell'occasione, l’amministrazione comunale aveva anche emesso un’ordinanza precauzionale che imponeva la bollitura dell’acqua potabile proveniente dalla sorgente Sojal, a causa di possibili contaminazioni dovute al movimento franoso.

Il monitoraggio meteorologico e la sicurezza degli approvvigionamenti idrici rappresentano una priorità costante per le autorità locali, che continuano a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione in Val di Fassa.