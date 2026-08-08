Manoppello ha commemorato il settantesimo anniversario della tragedia di Marcinelle, avvenuta l’8 agosto 1956 nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio. L'incendio causò la morte di 262 lavoratori, tra cui 136 italiani e 60 abruzzesi, 22 dei quali originari di Manoppello. L’8 agosto 2026, la giornata di ricordo si è svolta con una doppia cerimonia: una delegazione comunale ha partecipato alle celebrazioni in Belgio, mentre a Manoppello si è tenuta una commemorazione in piazza Marcinelle. Qui, accanto alla corona della municipalità, è stata deposta anche quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I ragazzi del Campo scuola nazionale "Anch'io sono la Protezione Civile" hanno letto i nomi dei 60 abruzzesi periti. Un omaggio finale è stato reso alla cappella dei caduti nel cimitero cittadino.

Memoria, dignità del lavoro e sicurezza

Dal Belgio, il sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca, ha dichiarato: «Settant'anni non hanno cancellato il dolore, ma hanno trasformato la memoria in una responsabilità». Ha aggiunto che «Marcinelle è un monito permanente sul valore della vita, sulla dignità del lavoro e sulla necessità di garantire sicurezza a ogni lavoratore». A Manoppello, il vicesindaco Giulia De Lellis ha evidenziato il ruolo cruciale delle donne nella storia di Marcinelle, ricordando chi «hanno custodito ricordi e hanno raccontato il dolore della perdita».

Contemporaneamente, al Bois du Cazier, la delegazione guidata dal sindaco De Luca ha partecipato alla cerimonia dove, alle 8.10, la campana Maria Mater Orphanorum ha scandito 262 rintocchi, uno per ogni vittima. In serata, in piazza Marcinelle, si sono tenute la presentazione di un libro e la proiezione del cortometraggio «Mammoletta» della regista belga Vinciane Le Men.

"Le voci di Marcinelle": un docufilm per il futuro

Nell'ambito delle celebrazioni del settantesimo anniversario, Manoppello ha ospitato le riprese finali del docufilm «Le voci di Marcinelle», diretto da Davide Cavuti. L'opera, con la partecipazione di Michele Placido e altri, ricostruisce la vicenda dei minatori del Bois du Cazier, promuovendo la memoria attiva e i valori di sicurezza sul lavoro.

Prodotto da MuTeArt Film e Fondazione Pescarabruzzo, il docufilm è stato girato tra Belgio e Abruzzo per trasmettere questa storia alle nuove generazioni. L'opera promuove la consapevolezza e l'identità collettiva.