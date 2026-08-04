Il consigliere regionale del Partito Democratico, Maurizio Mangialardi, ha sollecitato la Giunta regionale delle Marche a unificare in un unico dossier i danni causati dalle due violente grandinate che hanno colpito la regione il 3 giugno e il 21 luglio 2026. L'obiettivo è richiedere lo stato di emergenza e attivare i necessari ristori per famiglie e imprese, avvalendosi della legge regionale n. 7 del 2025.

Richiesta di Intervento Urgente

Mangialardi ha evidenziato danni ingenti in tutte le province marchigiane, con gravi ripercussioni su attività economiche e cittadini.

L'assessore regionale Consoli, che inizialmente aveva escluso lo stato di emergenza per la Vallesina (area colpita il 3 giugno), ha ora mostrato apertura. Il consigliere del Pd ha ribadito l'importanza di un dossier unificato per le due grandinate e l'applicazione della legge 7/2025 per i ristori.

Precedenti Regionali e Gravità dei Danni

A sostegno della richiesta, Mangialardi ha citato l'esempio di altre regioni come il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, che hanno già attivato procedure simili per eventi calamitosi (ad esempio, la grandinata del novembre 2025 in FVG). Nelle Marche, i danni stimati ammontano a decine di milioni di euro, rendendo il sostegno a cittadini e imprese agricole una priorità irrinunciabile.

La Cna di Ascoli Piceno ha confermato la gravità della situazione, segnalando danni estesi a mezzi aziendali, impianti fotovoltaici, capannoni e colture agricole. Tali conseguenze rischiano di compromettere la normale operatività delle aziende, con l'evento descritto come il più grave degli ultimi anni. La Cna ha sollecitato la Regione Marche a procedere con tempestività per il riconoscimento dello stato di emergenza, fondamentale per attivare strumenti straordinari di sostegno alle imprese.

Prospettive e Impegno

La legge regionale n. 7 del 2025 è lo strumento normativo chiave per l'erogazione dei ristori. Mangialardi ha assicurato che il monitoraggio della vicenda proseguirà, ribadendo l'impegno a sollecitare costantemente Giunta regionale e Governo nazionale per garantire il necessario supporto a cittadini e imprese agricole, già in difficoltà.