L'Olimpia Milano ha ufficialmente completato il proprio roster per la prossima stagione con l'arrivo di Garrison Mathews. L'annuncio del club, diramato il 18 agosto 2026, conferma l'ingresso della guardia americana, che compirà trent'anni a ottobre, proprio alla vigilia del raduno della squadra. L'EA7 Milano si prepara così ad affrontare una nuova annata sportiva da campione in carica, forte degli Scudetto, della Coppa Italia e della Supercoppa conquistati nella stagione precedente.

L'ufficializzazione dell'ingaggio di Mathews ha subito un lieve ritardo rispetto alle tempistiche inizialmente previste, a causa di un imprevisto di natura burocratica.

Il giocatore americano aveva infatti smarrito il proprio passaporto nei mesi precedenti, impedendogli di raggiungere l'Italia per le necessarie visite mediche, nonostante avesse già siglato il contratto con la società milanese all'inizio di luglio. Nonostante l'intoppo, Mathews ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura. “Sono entusiasta di vivere un nuovo capitolo della mia carriera”, ha dichiarato al sito ufficiale del club, aggiungendo: “Apprezzo tantissimo l’opportunità che l’Olimpia Milano e il suo coaching staff hanno deciso di offrirmi. Ho grande desiderio di mettermi al lavoro e aiutare la squadra come sarà possibile”.

Il Contratto e l'Esperienza NBA di Mathews

Il legame tra Mathews e l'Olimpia Milano è stato formalizzato con un contratto 1+1, un accordo che ha permesso al club di chiudere definitivamente la composizione del proprio roster per la stagione 2026-2027.

La validità del contratto è divenuta effettiva dopo la scadenza della deadline NBA del 16 luglio 2026, un termine oltre il quale non sono pervenute offerte dagli Stati Uniti, scongiurando così l'attivazione della clausola di early termination. Garrison Mathews porta in Italia un bagaglio di notevole esperienza maturata nella massima lega americana, con un totale di 329 presenze in NBA e una media di 6.4 punti a partita. In particolare, nella stagione 2021-2022, ha dimostrato le sue capacità offensive segnando 10.0 punti di media con la maglia di Washington, mentre nell'annata 2023-2024 ha evidenziato la sua precisione al tiro, chiudendo con un eccellente 44.0% al tiro, posizionandosi come il quarto miglior tiratore dell'intera lega.

La trattativa per assicurarsi le prestazioni di Mathews non è stata priva di ostacoli. Nelle fasi conclusive, l'Olimpia Milano ha dovuto fronteggiare un tentativo di inserimento da parte della Stella Rossa, riuscendo a superare la concorrenza con un rilancio decisivo sull'offerta. L'arrivo di Mathews è considerato l'ultimo tassello strategico per il roster guidato da coach Peppe Poeta. Il giocatore americano è atteso per la sua capacità di portare non solo esperienza dalla NBA, ma anche un tiro affidabile da tre punti, una buona taglia fisica e l'abilità di "spacchettare" le difese avversarie sugli scarichi, contribuendo in modo significativo sia in fase offensiva che difensiva.

Il Raduno dell'EA7 Milano e le Assenze Nazionali

Il raduno dell'EA7 Milano, che segna l'inizio ufficiale della preparazione per la nuova stagione, vedrà l'assenza di ben sette giocatori chiave, tutti impegnati con le rispettive nazionali. Tra questi figurano Pippo Ricci, Nicola Akele, Darius Thompson e Stefano Tonut, che vestiranno la maglia dell'Italia. A loro si aggiungono Marko Guduric con la Serbia, Leandro Bolmaro con l'Argentina e Moses Wright con la Macedonia. Nonostante queste assenze temporanee, la squadra si appresta a iniziare il percorso di preparazione con l'obiettivo primario di confermare i successi ottenuti nell'annata precedente e di affrontare le sfide future con la massima determinazione.