Un medico in servizio presso l’area dei codici bianchi del Pronto soccorso dell'ospedale di Cosenza è stato aggredito nella notte del 19 agosto 2026. L'episodio ha avuto come protagonista un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine, che pretendeva di essere visitato con urgenza, superando l’ordine di arrivo degli altri pazienti.

Al rifiuto del medico di accordare la precedenza, l’uomo ha reagito violentemente, colpendolo e causandogli un trauma cranico. Il sanitario è stato ricoverato in osservazione nello stesso ospedale.

L’aggressore, dopo aver danneggiato anche i locali del Pronto soccorso, è stato bloccato dalle guardie giurate in servizio e successivamente fermato dai carabinieri, intervenuti per ristabilire la calma.

L'intervento delle forze dell'ordine

La ricostruzione dei fatti indica che l'uomo ha manifestato un comportamento estremamente violento dopo che il personale sanitario ha applicato le procedure standard di triage. Tali procedure sono fondamentali per la corretta valutazione delle condizioni dei pazienti e per la gestione delle priorità di accesso alle cure. L'escalation della violenza ha reso indispensabile l'intervento congiunto delle guardie giurate e dei carabinieri, che sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo.

Il contesto delle aggressioni negli ospedali

Questo grave episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione e violenza già registrato in altre aree dell'ospedale di Cosenza.

La sicurezza del personale sanitario è una preoccupazione costante, come dimostrato da precedenti eventi.

Un caso analogo si è verificato di recente presso il Pronto soccorso pediatrico della stessa struttura. In quell'occasione, i congiunti di alcuni piccoli pazienti hanno prima aggredito verbalmente una giovane dottoressa di turno, per poi sfondare la porta della stanza in cui la professionista si era rifugiata. Solo il tempestivo intervento di altro personale sanitario ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. A seguito dell'accaduto, la dottoressa vittima dell'aggressione ha manifestato la sua intenzione di lasciare l'incarico, evidenziando il profondo disagio e la paura generati da tali episodi.