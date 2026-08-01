Un grave incidente ferroviario si è verificato nel pomeriggio del primo agosto 2026, precisamente poco dopo le ore 14, presso la stazione milanese di Bovisa. Un uomo di 74 anni è rimasto schiacciato tra le porte di un treno ed è stato trasportato d'urgenza in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda di Milano. L'allarme è scattato immediatamente e sul luogo dell'accaduto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza, e gli agenti della Polizia ferroviaria, che ha immediatamente avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.

Secondo una prima e dettagliata ricostruzione degli eventi, l'anziano viaggiatore era appena sceso da un convoglio della linea Novara-Milano. Una volta giunto in banchina, avrebbe tentato di risalire a bordo del treno, forse con l'intento di recuperare un oggetto personale o un bagaglio dimenticato all'interno del vagone. Tuttavia, in quel preciso istante, le porte del convoglio erano già state chiuse dal personale operativo di Trenord, in procinto di ripartire. Il treno, che ha iniziato la sua corsa a velocità ridotta, ha causato lo schiacciamento dell'uomo tra i battenti delle porte. Immediatamente soccorso dai presenti e dal personale di emergenza, il 74enne ha riportato gravi traumi da schiacciamento ed è stato trasferito d'urgenza al Niguarda per ricevere le cure necessarie.

La posizione di Trenord e le indagini in corso

In seguito al drammatico episodio, Trenord ha espresso la propria profonda vicinanza al viaggiatore coinvolto nell'incidente. L'azienda ha inoltre assicurato la massima collaborazione alla Polizia Ferroviaria, dichiarando di mettere a disposizione ogni elemento utile per una ricostruzione precisa e puntuale dell'accaduto. La Polfer sta proseguendo con gli accertamenti necessari per chiarire ogni dettaglio, comprese le precise cause che hanno portato a questo grave incidente, e per stabilire eventuali responsabilità.

Allarme sicurezza: un precedente simile a Treviglio Ovest

Questo incidente riaccende prepotentemente i riflettori sulla sicurezza nelle stazioni ferroviarie e sulla delicata gestione delle porte automatiche dei treni, un tema di grande rilevanza e già emerso in occasione di eventi simili.

Soltanto un mese prima, il 1 luglio 2026, un giovane pendolare di 22 anni era rimasto ferito in circostanze analoghe alla stazione di Treviglio Ovest, sulla linea Treviglio-Bergamo. Anche in quell'occasione, il ragazzo era rimasto incastrato tra le porte di un treno ed era stato trascinato per diversi metri dal convoglio in partenza. I soccorsi erano intervenuti rapidamente sul posto: il 22enne, pur riportando seri traumi a una gamba, era fortunatamente rimasto vigile. Anche a Treviglio Ovest, la Polizia e i Vigili del fuoco avevano effettuato i rilievi del caso e gestito l'intera emergenza, evidenziando le criticità di tali situazioni.

Questi episodi ravvicinati sottolineano l'importanza cruciale e inderogabile delle procedure di sicurezza da osservare scrupolosamente durante le fasi di salita e discesa dai convogli ferroviari.

Evidenziano altresì il ruolo fondamentale delle autorità competenti non solo nell'accertamento delle dinamiche degli incidenti, ma anche nella prevenzione attiva di futuri episodi simili, al fine di garantire la massima tutela e incolumità dei viaggiatori che quotidianamente utilizzano il trasporto su rotaia.