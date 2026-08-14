A Milano, l'utilizzo del doppio cognome per i nuovi nati è una pratica in costante crescita, superando significativamente la media nazionale. Nel 2025, il 18% dei bambini venuti alla luce nel capoluogo lombardo ha ricevuto il cognome di entrambi i genitori, una percentuale stabile rispetto all'anno precedente. Questo dato si discosta nettamente dalla media italiana, che nel 2024 si è attestata al 6,7%.

La tendenza milanese si conferma anche per la scelta del solo cognome materno, adottato dal 16% dei nuovi nati nel 2025. A livello nazionale, l'aumento dell'utilizzo del doppio cognome è una conseguenza diretta della sentenza della Corte Costituzionale del 2022, che ha eliminato l'automatismo del cognome paterno.

Già nel 2024, a Milano, il 18,6% dei nati aveva ricevuto il doppio cognome, in crescita rispetto al 16% dell'anno precedente, mentre il 13,6% aveva optato per il solo cognome della madre.

Nel 2025, le nascite registrate a Milano sono state 8.971, con una lieve prevalenza di maschi (50,79%). Un leggero calo rispetto ai 9.147 nati nel 2024. I primi sei mesi del 2026 hanno visto 4.324 nuove nascite, una in più rispetto allo stesso periodo del 2025, con una percentuale di maschi del 51,23%. Nel primo semestre del 2025, i neonati registrati erano stati 4.323.

I nomi più scelti tra i neonati milanesi

Per quanto riguarda i nomi più scelti, i primi sei mesi del 2026 hanno visto Tommaso detronizzare Leonardo tra i maschi, quest'ultimo al primo posto dal 2022.

Seguono Edoardo e Leonardo. Tra le femmine, Matilde è tornata al primo posto, posizione già occupata nel 2023, seguita da Ginevra e, a pari merito, Bianca e Vittoria.

Analizzando il primo semestre del 2025, Leonardo era il nome maschile più scelto, seguito da Tommaso ed Edoardo. Tra le femmine, Sofia era tornata al primo posto, come nel 2022, superando Matilde, che lo era stata l'anno precedente, ed era stata superata anche da Beatrice e Vittoria.

Distribuzione delle nascite sul territorio

La distribuzione delle nascite sul territorio milanese mostra alcune aree più prolifiche. Nel 2025, il Municipio 8 si è confermato quello con il maggior numero di nascite (1.399), seguito dal Municipio 9 (1.184) e dal Municipio 7 (1.143).

Tra i quartieri, il NIL Buenos Aires-Porta Venezia ha registrato il maggior numero di nuovi nati (377), seguito da Bande Nere (288) e Villapizzone (277).

Considerando il primo semestre del 2025, i municipi con il maggior numero di nascite sono stati ancora l'8 (1.434), il 9 (1.242) e il 7 (1.107). In questo periodo, il quartiere con più nascite è stato quello tra Buenos Aires, Porta Venezia e Porta Monforte (393), seguito da Bande Nere (309) e Villapizzone–Cagnola–Boldinasco (295).

Caratteristiche demografiche e tasso di natalità

Il tasso di natalità a Milano si attesta a 6,48 per mille abitanti. Le neomamme italiane rappresentano il 72% del totale (6.650), con un'età media al parto di 35,5 anni.

Tra le madri straniere (2.487), l'età media scende a 32,2 anni. Le etnie straniere più rappresentate tra le neomamme sono quella egiziana (515), seguita da cinese (220) e filippina (199).

La quota di residenti tra 0 e 24 anni è più alta nel Municipio 1 (21,8%), seguito dai Municipi 7 (21,4%) e 8 (21,3%). L'età media cittadina è di 46,2 anni. I quartieri con l'età media più bassa sono Monluè-Ponte Lambro e Maggiore-Musocco-Certosa, con circa 40 anni. Tra i NIL più giovani figurano inoltre Santa Giulia, Tre Torri, Figino, Bicocca, Dergano, Comasina e Adriano.