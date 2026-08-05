Il Comune di Milano ha stanziato un investimento significativo di 56 milioni di euro per la manutenzione delle strade cittadine nel biennio 2026-2027, destinando 28 milioni per ciascun anno. Questa cifra rappresenta quasi il doppio rispetto alla media di circa 15 milioni di euro spesi negli anni precedenti, evidenziando un impegno rafforzato per migliorare la qualità e la sicurezza della rete viaria. L'iniziativa coinvolgerà tutti i quartieri della città con un'attività intensa, che si estenderà anche in orario notturno.

Gli interventi previsti, come sottolineato dall'assessore alle Opere Pubbliche, Marco Granelli, spaziano dalla riparazione di asfalti deteriorati dagli agenti atmosferici o dal traffico veicolare, a riqualificazioni più ampie, fino a veri e propri rifacimenti che possono includere l'armamento tranviario o il fondo stradale.

Già nel mese di luglio, l'amministrazione ha impiegato 4,3 milioni di euro per lavori in circa 45 località, intervenendo su carreggiate e, in alcuni casi, anche su marciapiedi. L'obiettivo è mantenere questo ritmo operativo nei mesi successivi, in particolare agosto, settembre e ottobre.

Interventi mirati e innovazioni tecnologiche

Per la sistemazione di buche e piccoli interventi di ripristino, il piano prevede uno stanziamento di 9 milioni di euro all'anno, raddoppiando i 4,5 milioni investiti negli anni scorsi. Queste attività sono state affidate a MM. Parallelamente, è in fase di sperimentazione una nuova apparecchiatura: una piccola pressa capace di effettuare rappezzi a partire da 2 × 2 metri attraverso un processo di riscaldamento dello strato superficiale della pavimentazione.

I vantaggi di questa tecnologia sono molteplici: la rapidità dell'intervento, la compatibilità totale tra la pavimentazione rigenerata e quella esistente, l'assenza di inquinamento acustico durante l'esecuzione e il recupero dei materiali, che evita lo smaltimento in discarica, promuovendo la sostenibilità.

La gestione dell'asfalto in aree sensibili: il caso di via Cesare Correnti

In alcune zone strategiche, come via Cesare Correnti, sono in corso importanti lavori di riqualificazione. Qui, il pavé è stato temporaneamente sostituito con asfalto nero, che sarà poi rimpiazzato da asfalto rosso dopo l'estate. Questa scelta non è casuale: il nuovo asfalto rosso, grazie all'impiego di resine speciali e aggregati chiari, è progettato per abbassare la temperatura superficiale fino a 20 °C rispetto all'asfalto tradizionale scuro.

Ciò contribuisce a ridurre l'irraggiamento di calore verso pedoni, edifici e negozi, migliorando significativamente il comfort urbano, specialmente durante i periodi più caldi. I masselli di pavé rimossi da queste aree sono stati accuratamente conservati e catalogati, prevedendone un eventuale riutilizzo futuro.

Contesto degli investimenti e sfide economiche

Il piano di investimenti non si limita alle sole carreggiate stradali, ma include anche 18 milioni di euro destinati alla riqualificazione delle sedi tranviarie, un aspetto cruciale per la mobilità pubblica. L'amministrazione ha dovuto affrontare anche la sfida dell'aumento dei prezzi del bitume, legato a dinamiche internazionali. Questo ha imposto aggiornamenti dei costi per evitare interruzioni nei cantieri, che avrebbero avuto ripercussioni negative sulla sicurezza, sulla fluidità del traffico e sulla vivibilità complessiva della città.

Gli interventi in corso si inseriscono, dunque, in un più ampio programma di cura e ammodernamento delle infrastrutture milanesi, con un'attenzione particolare alla scelta dei materiali e all'efficienza delle operazioni.