Un turista israeliano di 58 anni è stato vittima di una rapina nel centro di Milano, dove gli è stato strappato dal polso un prezioso Rolex Daytona, orologio dal valore stimato di ben 50 mila euro. L'episodio si è consumato in via Silvio Pellico, una delle vie più note e frequentate del capoluogo lombardo, situata a pochi passi da piazza Duomo e dalla celebre Galleria Vittorio Emanuele II, nel cuore pulsante della città.

I dettagli dell'aggressione in via Silvio Pellico

L'uomo, che al momento dell'aggressione si trovava in compagnia della moglie, ha raccontato alle forze dell'ordine i momenti concitati della rapina.

Mentre si stava dirigendo da un albergo verso un taxi, è stato improvvisamente avvicinato da due individui, da lui descritti come nordafricani. Con un gesto rapido e violento, i due malviventi gli hanno strappato il Rolex Daytona dal polso con destrezza, per poi dileguarsi immediatamente, fuggendo in direzioni opposte e facendo perdere le proprie tracce. Il turista, per non rischiare di perdere il proprio volo aereo, ha scelto di posticipare la denuncia, presentandola alle autorità solo in un secondo momento, una volta risolte le impellenze legate al viaggio.

L'allarme per le rapine di orologi di lusso nel capoluogo lombardo

Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nel centro di Milano, dove le rapine di orologi di lusso sono diventate, purtroppo, sempre più frequenti e audaci.

Le zone più colpite da questi atti criminali includono, oltre a piazza Duomo e via Silvio Pellico, anche aree di prestigio e grande afflusso turistico come via Montenapoleone, corso Venezia e il suggestivo quartiere di Brera. Turisti e residenti in possesso di orologi di alto valore sono spesso presi di mira da bande specializzate, che agiscono con rapidità e determinazione. Le autorità, pienamente consapevoli della gravità della situazione e dell'impatto sulla percezione di sicurezza, hanno già provveduto a intensificare i controlli e la presenza delle forze dell'ordine nelle aree maggiormente interessate da questi fenomeni. L'obiettivo è chiaro: contrastare efficacemente questi reati, disincentivare i malviventi e garantire una maggiore sicurezza e tranquillità sia a chi visita la città per turismo o affari, sia ai residenti del dinamico capoluogo lombardo.