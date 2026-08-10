Un uomo di 27 anni, di origine egiziana e con precedenti per rapine e scippi, è stato fermato dalla Polizia di Stato a Milano. L'accusa è di rapina aggravata ai danni di un anziano di 86 anni, aggredito in via Pezzotti. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di giovedì scorso: la vittima, mentre passeggiava con la moglie, è stata scaraventata a terra e derubata di una collana d’oro. L'identificazione del presunto aggressore è stata possibile grazie a fotografie trovate sul suo cellulare, che lo ritraevano con gli stessi abiti e accessori indossati durante il crimine.

Dinamica, indagini e fermo

Intorno alle ore 12, i motociclisti delle unità 'Nibbio' dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura sono intervenuti dopo la segnalazione. L'anziano, dopo le prime cure e rifiutando il trasporto in ospedale, ha fornito una descrizione dell'aggressore. Gli agenti della 6ª Sezione della Squadra Mobile milanese hanno visionato le immagini delle telecamere di sicurezza della zona, ricavando un identikit del volto dell'autore. Sabato pomeriggio, poco dopo le ore 16, il sospettato è stato notato nuovamente in via Pezzotti, all'angolo con via Carcano, mentre osservava anziani entrare e uscire dalla chiesa. Fermato per un controllo, il 27enne stava cercando un documento di identità sul proprio cellulare.

Scorrendo le immagini, gli agenti hanno individuato una fotografia inequivocabile: il giovane indossava gli stessi abiti del giorno della rapina. L'uomo è stato quindi portato al carcere di San Vittore, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.

Il successo della Polizia

Questo caso evidenzia l'efficacia della Polizia di Stato nella prevenzione e repressione dei reati. L'intervento delle unità 'Nibbio' e le indagini della Squadra Mobile, sfruttando telecamere di sicurezza e prove digitali come le fotografie sul cellulare, hanno permesso di identificare e fermare il responsabile di una rapina aggravata. Un successo che rafforza la fiducia nelle forze dell'ordine e sottolinea l'importanza delle loro attività per la sicurezza pubblica e il contrasto ai reati predatori.