Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha donato il sangue questa mattina a Pietrastornina, suo paese d'origine in provincia di Avellino. Ha partecipato a una raccolta straordinaria promossa da DonatoriNati e dal circolo socio-culturale PetraStrumilia, presieduto dallo stesso ministro.

L'evento ha registrato un'ampia partecipazione di cittadini e volontari, con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della donazione di sangue. Tommaso Delli Paoli, presidente di DonatoriNati, ha dichiarato: “Queste iniziative danno la possibilità di confrontarsi su temi importanti e soprattutto di dare un esempio ai giovani, affinché diventino parte attiva di un progetto di crescita e sviluppo delle nostre comunità, che non può non passare dal senso civico e dal rispetto della legalità.”

Collaborazione per il dono

La giornata di donazione a Pietrastornina ha dimostrato la proficua collaborazione tra istituzioni e volontariato, essenziale per diffondere la cultura del dono.

Claudio Saltari, presidente nazionale di DonatoriNati, ha sottolineato: “Donare il sangue è mettere insieme tre valori fondamentali: sicurezza, legalità e generosità, affinché le future generazioni, seguendo l’esempio delle istituzioni, facciano proprio l’appello alla donazione di sangue, perché chi dona sangue, dona vita.”

Il circolo PetraStrumilia, co-organizzatore, si conferma un riferimento per le attività sociali e culturali locali. L'evento ha rafforzato il legame tra il paese del ministro e le associazioni impegnate nella solidarietà.

L'impegno di DonatoriNati

DonatoriNati è l'associazione nazionale di volontari della Polizia di Stato che promuove la donazione di sangue in Italia. L'organizzazione sensibilizza i cittadini tramite campagne informative, eventi e raccolte straordinarie, garantendo un'adeguata disponibilità di sangue per le emergenze sanitarie e le necessità ospedaliere.

La presenza del ministro Piantedosi a Pietrastornina è stata significativa per la comunità locale e per la diffusione dei valori di solidarietà e senso civico. L'iniziativa promuove la partecipazione attiva dei cittadini nel volontariato, in un percorso di collaborazione tra istituzioni e associazioni.