Sono ufficialmente iniziati i lavori di miglioramento sismico e restauro conservativo al Santuario del Santissimo Crocifisso di Mogliano, un luogo simbolo della devozione popolare la cui fondazione risale al XVII secolo. L'edificio, integrato nel 1811 dal progetto dell'architetto e pittore Giuseppe Lucatelli, ha subito gravi danni a causa degli eventi sismici del 2016 e 2017, rendendo l'intervento attuale di fondamentale importanza per la sua rinascita.

L'intervento è promosso dall'Arcidiocesi di Fermo, che ha ottenuto un contributo di 700mila euro per la realizzazione delle opere.

L'Ufficio speciale ricostruzione ha recentemente liquidato una somma di circa 188mila euro, fornendo ulteriore sostegno alle attività in corso. Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione, ha commentato l'importanza di tali progetti: “Opere come questa raccontano alla perfezione quanto l'edilizia religiosa rappresenti una delle spine dorsali della ricostruzione dei territori del cratere, un patrimonio inestimabile che ha rischiato di andare in pezzi”.

Il significato per la comunità e i dettagli del progetto

Per Fabrizio Luchetti, sindaco di Mogliano, l'accelerazione dei lavori permetterà di restituire alla cittadinanza e ai fedeli “uno dei luoghi più significativi della storia, della cultura e della religiosità moglianese”.

Questo intervento mira a sanare, a dieci anni dal sisma, una delle ferite ancora aperte, contribuendo a superare la condizione di smarrimento e “spaesamento” provocata dagli eventi. Rocco Pennacchio, vescovo di Fermo, ha ricordato come la devozione al Santissimo Crocifisso non si sia affievolita negli anni, nonostante le celebrazioni siano state costrette in locali di fortuna. Il sindaco ha inoltre espresso gratitudine alla struttura commissariale per l'impegno nel rendere nuovamente fruibili luoghi di culto che sono anche “segni di fede e di aggregazione sociale”.

Il progetto esecutivo prevede l'adozione di soluzioni tecnologiche ad alta compatibilità monumentale. Tra gli interventi principali figurano la realizzazione di una sottofondazione con micropali, essenziale per il consolidamento delle strutture esistenti, e il rifacimento completo della copertura delle navate.

Parallelamente, maestranze specializzate sono impegnate nel delicato restauro degli apparati decorativi, riportando all'antico splendore gli elementi artistici del santuario.

Il ruolo dell'Arcidiocesi di Fermo e la storia del Santuario

L'Arcidiocesi di Fermo, promotrice di questo significativo intervento, svolge un ruolo centrale nella ricostruzione degli edifici religiosi danneggiati dal sisma nelle Marche. La sua missione principale include la tutela e la valorizzazione del patrimonio religioso e culturale del territorio, oltre all'assistenza spirituale e sociale delle comunità locali. Il recupero del Santuario del Santissimo Crocifisso di Mogliano si inserisce in un più ampio programma di ripristino dei luoghi sacri della diocesi, essenziali per la vita comunitaria e la conservazione dell'identità locale.

La storia del Santuario è stata segnata da momenti difficili: aveva già subito gravi danni a causa di un terremoto nel 1795. Negli anni successivi, alla crisi strutturale si aggiunsero carestia, siccità, l'arrivo delle armate francesi, razzie e difficoltà economiche legate alle vicende napoleoniche, che portarono l'edificio a una condizione di profondo degrado e abbandono. L'attuale intervento mira a restituire piena funzionalità e il suo inestimabile valore storico-artistico a questo luogo centrale per la comunità moglianese e per l'intera Arcidiocesi di Fermo.