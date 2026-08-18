Una donna di trent'anni, Ida Frassetti, è ancora ricoverata nel reparto di Chirurgia d’urgenza dell’ospedale di Cosenza in seguito a un grave episodio di violenza. La giovane è stata ferita a colpi di pistola dal suo ex compagno, Michele Bianco, anch’egli trentenne, che ha poi tentato il suicidio con la stessa arma. L’aggressione è avvenuta il 13 agosto scorso a Mongrassano, in provincia di Cosenza, e ha scosso profondamente la comunità locale. Le condizioni cliniche della donna, sebbene attualmente stabili, sono definite dai medici come un quadro complesso, che richiede un attento e costante monitoraggio.

Le gravi ferite e il monitoraggio medico

Dalle prime analisi e dai rilievi fotografici in possesso dell’avvocato Enrico Morcavallo, legale di Ida Frassetti, emergono dettagli preoccupanti sulle ferite riportate. Sono stati individuati almeno quattro fori d’entrata riconducibili ai colpi d’arma da fuoco, localizzati in punti vitali: al collo, alla spalla e in prossimità di un polmone. Questa situazione ha reso necessario un immediato e intensivo percorso di accertamenti strumentali. Tra questi, una Tac è stata eseguita per valutare con precisione l’entità di eventuali lesioni al polmone destro e per determinare la possibile necessità di ulteriori interventi chirurgici. Il quadro clinico complessivo non si limita solo alle ferite da arma da fuoco; i medici hanno infatti riscontrato anche i segni evidenti di una violenta colluttazione che ha preceduto l’esplosione dei colpi.

Sul corpo della vittima sono state rilevate chiare ecchimosi e morsi, testimonianza della brutalità dell'aggressione subita.

Gli sviluppi legali e il contesto della vicenda

Sul fronte legale, l’avvocato Enrico Morcavallo ha già intrapreso le prime azioni a tutela della sua assistita. Il legale ha incontrato il padre e il fratello di Ida Frassetti, dai quali ha ricevuto formalmente l’incarico difensivo. Successivamente, si è recato in Procura per il deposito della nomina, avviando così ufficialmente le procedure per l'accertamento delle responsabilità e la richiesta di giustizia. Anche l'aggressore, Michele Bianco, è attualmente ricoverato in ospedale. Le sue ferite, tuttavia, sono state descritte dall'avvocato Morcavallo come "di striscio", indicando una gravità inferiore rispetto a quelle della donna.

Le prime ricostruzioni degli inquirenti e le informazioni raccolte delineano un contesto relazionale problematico alla base del tragico evento. La coppia, Ida Frassetti e Michele Bianco, aveva in passato vissuto insieme in Germania. Successivamente, i due si erano separati, e la donna era rientrata nella sua terra d'origine, la Calabria. L'uomo l'avrebbe raggiunta a Mongrassano proprio nella giornata in cui è avvenuto il fatto, con l'intento di riallacciare i rapporti. Il fermo rifiuto da parte di Ida Frassetti a questo tentativo di riconciliazione avrebbe scatenato la reazione violenta di Michele Bianco. L'uomo avrebbe quindi estratto una pistola, sparando numerosi colpi contro la sua ex compagna, prima di rivolgere l'arma contro se stesso in un disperato tentativo di suicidio. La dinamica esatta e le motivazioni profonde sono ora al vaglio delle autorità competenti.