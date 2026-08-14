Le operazioni antincendio sul Monte Barone, nel Biellese, si protraggono ormai da undici giorni consecutivi. Le fiamme, originate dalla cima della montagna, hanno raggiunto la prossimità della strada Le Piane di Coggiola, nel comune di Biella, dove le squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Biella, Torino, Asti e Novara sono incessantemente impegnate per contenere le continue riaccensioni del fronte.

Questa mattina, 14 agosto 2026, un Canadair è intervenuto effettuando circa dieci lanci d'acqua sulla zona colpita. Le condizioni ambientali rendono le operazioni particolarmente difficili: il terreno arido e l'elevato accumulo di vegetazione secca nel sottobosco favoriscono purtroppo la rapida propagazione e ripresa delle fiamme.

Parallelamente, le squadre dei volontari AIB (Anti Incendio Boschivo) proseguono le attività di bonifica all’Alpe Gorei e sul fianco ovest dell’area già percorsa dal fuoco, con l'obiettivo primario di mettere in sicurezza il territorio e prevenire ulteriori riaccensioni.

L'intervento aereo e il coordinamento in Piemonte

In Piemonte, il coordinamento delle operazioni di spegnimento aereo degli incendi boschivi è gestito dai Vigili del fuoco. Questo avviene tramite un accordo regionale che affida la gestione tecnico-operativa alla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) e prevede l'impiego di personale specializzato come i Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS). I velivoli Canadair CL-415 utilizzati in queste missioni decollano abitualmente dalle basi di Genova, Roma Ciampino e Lamezia Terme.

In caso di necessità, il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) può disporre un potenziamento del dispositivo aereo statale per fronteggiare l'emergenza.

Il ruolo cruciale dei volontari AIB e la sinergia operativa

Il Corpo AIB Piemonte collabora attivamente con i Vigili del fuoco nelle operazioni a terra, concentrandosi in particolare sulle attività di bonifica e sulla prevenzione delle riaccensioni. Il sistema regionale Anti Incendio Boschivo si fonda su una stretta cooperazione tra il volontariato, i Vigili del fuoco e la protezione civile. Questa sinergia è regolata dal modello DOS-ICS, che garantisce un coordinamento tecnico-operativo efficace tra tutte le componenti coinvolte nella lotta agli incendi.