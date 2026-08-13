Trentadue alpinisti sono rimasti bloccati al rifugio Goûter, a 3.800 metri di quota, sulla via normale francese del Monte Bianco. L'episodio si è verificato il 13 agosto 2026 nel territorio di Saint-Gervais, dove il sindaco Jean-Marc Peillex ha negato il soccorso gratuito in elicottero al gruppo. Il sindaco ha motivato la decisione dichiarando che “il giorno precedente, le condizioni del couloir del Goûter erano 'calme', permettendo la discesa”.

Il sindaco ha comunicato che gli alpinisti avevano raggiunto il rifugio prima della sua chiusura, disposta dallo stesso Peillex, e avevano rifiutato di ascoltare le raccomandazioni delle compagnie delle guide di Saint-Gervais, Chamonix e Courmayeur, nonché dell'ufficio di alta montagna, che invitavano a non effettuare l’ascensione o a tenere conto delle scariche di sassi.

Peillex ha aggiunto: «Questa fermezza deve aprire una nuova era e fare 'giurisprudenza', così da permettere di riformare le regole del soccorso francese e riservarlo esclusivamente ai reali bisogni di soccorso, facendo pagare agli irresponsabili i propri abusi e le proprie imprudenze».

Dettagli della vicenda e pericoli del percorso

Gli alpinisti, dopo il rifiuto del soccorso gratuito, sono scesi a valle con un elicottero privato a pagamento, mentre solo alcuni hanno affrontato il rientro a piedi. Il Comune di Saint-Gervais ha pubblicato sul proprio sito un video di una frana staccatasi l’11 agosto dal Couloir du Goûter, un tratto tristemente noto per aver causato circa 80 vittime negli ultimi decenni.

Il Couloir du Goûter è tristemente conosciuto come «couloir della morte» per la frequenza di scariche di sassi, soprattutto durante l’estate. Recentemente, il cambiamento climatico ha contribuito ad aumentare il rischio di frane, come confermato da episodi avvenuti nelle settimane precedenti, in cui due alpinisti hanno perso la vita a causa di una scarica di pietre mentre scalavano la via normale. Le guide alpine e le autorità francesi e italiane hanno raccomandato la massima prudenza, suggerendo di sospendere le salite nelle condizioni attuali.

Misure di sicurezza e dibattito sul soccorso alpino

Il Comune di Saint-Gervais, competente per il tratto interessato, ha adottato una linea rigorosa in materia di sicurezza in montagna, con la chiusura dei rifugi e la pubblicazione di comunicati e materiali informativi sui rischi presenti.

Le guide alpine della zona valutano costantemente la situazione e, in caso di peggioramento delle condizioni, possono sospendere le attività di accompagnamento. Il Comune sottolinea l’importanza di rispettare le indicazioni delle autorità e delle guide per prevenire incidenti in quota.

La vicenda ha riacceso il dibattito sulle regole del soccorso alpino e sulla necessità di distinguere tra interventi di emergenza e situazioni in cui la responsabilità personale degli alpinisti deve prevalere, anche in considerazione dei costi e dei rischi legati agli interventi in alta quota.