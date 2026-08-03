L'Abate di Montevergine, dom Riccardo Luca Guariglia, ha ufficialmente annunciato la piena disponibilità del Santuario di Montevergine, situato nella provincia di Avellino, ad aprire le sue porte a *giovani e famiglie* che stanno affrontando le gravi conseguenze del recente terremoto che ha colpito l'area dei Campi Flegrei. L'iniziativa prevede la messa a disposizione di un significativo numero di posti letto, stimati tra i cinquanta e i sessanta, all'interno della foresteria del santuario. L'attenzione è rivolta in modo particolare alle famiglie che si trovano in *condizioni economiche disagiate* e che più di altre stanno subendo il peso dell'emergenza.

L'invito dell'Abate è stato esteso alle comunità parrocchiali, con l'obiettivo di individuare e supportare i nuclei familiari *maggiormente colpiti* dall'emergenza sismica degli ultimi giorni. Parallelamente, la diocesi di Ariano Irpino‑Lacedonia, sotto la guida di monsignor Sergio Melillo, si è attivata per una raccolta di beni di prima necessità. Questi aiuti sono destinati, attraverso la collaborazione con la Protezione Civile e la Caritas, alle comunità gravemente interessate dal sisma verificatosi venerdì scorso. Diversi sindaci irpini, tra cui il primo cittadino di Avellino, Nello Pizza, hanno inoltre espresso la loro disponibilità a offrire alloggio a una parte dei circa trecento sfollati.

Dettagli sull’accoglienza e la risposta delle istituzioni locali

L'offerta di accoglienza da parte del Santuario di Montevergine si inserisce in un più ampio *quadro di solidarietà* che vede coinvolte sia le istituzioni religiose sia quelle civili della provincia di Avellino. L'obiettivo primario è fornire un supporto concreto e immediato a coloro che hanno perso la propria abitazione o si trovano in situazioni di particolare difficoltà a seguito del terremoto che ha interessato i Campi Flegrei. L'iniziativa dell'Abate Guariglia si concentra specificamente su giovani e famiglie, offrendo la possibilità di usufruire dei cinquanta-sessanta posti letto disponibili nella foresteria del Santuario.

Contemporaneamente, l'impegno della diocesi di Ariano Irpino‑Lacedonia nella raccolta di generi di prima necessità è fondamentale per le famiglie sfollate, con la distribuzione garantita dalla sinergia tra Protezione Civile e Caritas.

Anche la mobilitazione dei sindaci di vari comuni irpini, incluso quello di Avellino, che hanno manifestato la loro disponibilità ad accogliere una porzione dei circa trecento sfollati, sottolinea la risposta coordinata del territorio.

Contesto dell’emergenza nei Campi Flegrei

Il terremoto che ha colpito l'area dei Campi Flegrei si è verificato venerdì scorso, il 21 maggio 2026, causando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. La scossa principale, di magnitudo 4.4, è stata registrata alle ore 5:50 di quella mattina, svegliando bruscamente i residenti delle aree flegree di Napoli. Molti cittadini, spaventati, hanno cercato rifugio nelle aree di accoglienza che avrebbero dovuto essere predisposte presso la ex Base Nato di Bagnoli e in via Terracina.

Tuttavia, in quelle prime ore cruciali successive all'evento, tali strutture risultavano purtroppo chiuse, prive di personale e in condizioni di degrado, rendendole di fatto inutilizzabili.

La situazione critica delle aree di accoglienza è stata prontamente denunciata dalla consigliera della X Municipalità, Rosa Esposito, che ha evidenziato la mancanza di personale e il *degrado strutturale* attraverso una comunicazione ufficiale inviata alla Protezione Civile. Solo dopo le ore 8 del mattino l'area dell'ex Base Nato di Bagnoli è stata finalmente resa accessibile. In questo contesto di *difficoltà logistiche e operative*, l'offerta di accoglienza da parte del Santuario di Montevergine e la rapida mobilitazione delle istituzioni locali rappresentano una risposta essenziale e immediata alle pressanti esigenze degli sfollati.